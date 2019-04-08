Polislik Başvuru Ücretine Zam!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığınca yayımlanan 24. Dönem POMEM polis alımında şartlar ve başvuru tarihlerinin yanı sıra başvuru ücreti dikkat çekti.

Söz konusu 24. Dönem POMEM 3 bin kadın polis alımı kapsamında yayımlanan duyuruda "başvuru ücretine zam" yapıldığı görüldü.

ADAYLAR TEPKİ GÖSTERDİ

24. Dönem POMEM polis alımı için başvuru yapacak adaylar ücrete tepkide bulundular.

Söz konusu 23. Dönem POMEM polis alımında ücret 100 Türk Lirası olarak açıklanmıştı. Ancak 24. Dönem POMEM 3 bin kadın polis alım ücreti hakkında yapılan açıklamada;

"İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 130.00 TL (Yüz) 08 Nisan 2019 saat 09:00’dan 22 Nisan 2019 saat 17:00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “24. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır. " denildi.

23. DÖNEM POMEM'DE ÜCRET DÜŞÜRÜLMESİ TALEP EDİLMİŞTİ

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM polis alım ilanına başvuru yapacak olan adaylardan 23.Dönem POMEM polis alımı başvurusu için 100 TL başvuru ücreti istenmişti.

Ayrıca adaylar başvuru ücretinin fazla olduğunu belirtmelerine rağmen EGM ve Polis Akademisi Başkanlığı bu ücrette herhangi bir değişiklik yapmamıştı.

BEKÇİ ALIMINDA DA ÜCRET 130 TL OLARAK AÇIKLANDI

Ayrıca 8 Bin bekçi alımında da ücret EGM ve Polis Akademisi başkanlığı tarafından 130 Türk Lirası olarak açıklanmıştı.

Bu süreçte görülüyor ki; EGM ve Polis Akademisi Başkanlığı 130 Türk Lirası ücret talebine yeni bir ücret hesaplaması yapılana kadar 130 Türk Lirası talep edecek.

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