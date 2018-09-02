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Polislik başvuru süreci uzatıldı! POMEM 23. dönem başvurusu nasıl yapılır?

POMEM başvurusu yaparak polis memuru olmak isteyen birçok kişi başvuru detayları ile ilgili bilgileri inceliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, PMYO bünyesine 2 bin 500 polis memuru alımı yapacağını duyurmuş ve biz de bunu okurlarımızla paylaşmıştık. POMEM başvuruları nasıl yapılır? Polis olmak için gerekli koşullar, şartlar, nitelikler nelerdir, bu haberimizde bunlara değineceğiz.

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Polislik başvuru süreci uzatıldı! POMEM 23. dönem başvurusu nasıl yapılır?

POMEM başvurusu yaparak polis memuru olmak isteyen birçok kişi başvuru detayları ile ilgili bilgileri inceliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, PMYO bünyesine 2 bin 500 polis memuru alımı yapacağını duyurmuş ve biz de bunu okurlarımızla paylaşmıştık. POMEM başvuruları nasıl yapılır? Polis olmak için gerekli koşullar, şartlar, nitelikler nelerdir, bu haberimizde bunlara değineceğiz.

02 Eylül 2018 Pazar 21:14
Polislik başvuru süreci uzatıldı! POMEM 23. dönem başvurusu nasıl yapılır?

POMEM başvurusu yaparak polis memuru olmak isteyen birçok kişi başvuru detayları ile ilgili bilgileri inceliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, PMYO bünyesine 2 bin 500 polis memuru alımı yapacağını duyurmuş ve biz de bunu okurlarımızla paylaşmıştık. POMEM başvuruları nasıl yapılır? Polis olmak için gerekli koşullar, şartlar, nitelikler nelerdir, bu haberimizde bunlara değineceğiz.

PMYO yani polislik giriş sınavı için başvuru süresinin uzatıldğı duyuruldu. Kimilerine göre arayakurban bayramı tatilinin girmesi nedeniyle, kimilerine göre ise yeterli sayıda başvuru olmaması nedeniyle polislik giriş sınavı başvuru süresinin uzatıldığı yorumları yapıldı.. PMYO için yapılacak olan 2 bin 500 polis alımı için adayların taşıması gereken şartlar internette en çok araştırılan konuların başında geliyor. Polislik yaş şartı ve boy kilo endeksi nedir, polis alımlar ne zaman yapılacak? sorulan sorulardır. İşte Polis Meslek Yüksek Okulu hakkında tüm merak edilenler ile ilgili detaylar haberimizde…

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Polis Meslek Yüksek Ookulu giriş sınavı için ön başvuru ve ücret yatırma işlemleri 31 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılı PMYO ön başvuru işlemlerinin 13 Ağustos 2018 ile 26 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştu.

POLİSLİK BAŞVURULAR NASI YAPILACAK?

Ön başvurular, Polis Akademisi Başkanlığının “www.pa.edu.tr” adresinde hizmet veren resmi internet sitesinden online yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksek Okullarına 2017-2018 eğitim -öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak.

POLİSLİK İÇİN BOY VE KİLO ŞARTI NEDİR?

Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 santimetre, kadınlarda 162 santimetre olmalıdır.

Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar polis okulu öğrenciliğine kabul edilir.

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