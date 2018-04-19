Polislerin 2018 yılı Rütbe Terfi Sözlü Mülakat Sonuçları Açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamada rütbe terfi sözlü sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Akademi resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruda rütbe terfi sözlü mülakat sonuçları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak 2018 Yılı Rütbe Terfi Sözlü Sınavı 19 – 27 Mart 2018 tarihleri arasında yapılmıştır.

2018 Yılı Rütbe Terfi Sözlü Sınav Sonuçları 18/04/2018 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr internet adresinden açıklanmıştır.

Sözlü sınav sonuçlarına maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin açıklanmasından itibaren en geç 24 saat içinde, sonuçların açıklandığı Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinde oluşturulan dijital form ve bu formun çıktısı imzalanarak, doğrudan veya birimi kanalıyla Polis Akademisi Başkanlığına itirazda bulunulacak ve süresi içerisinde ulaşmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Bu nedenle Maddi Hata Dilekçelerinin EBYS üzerinden PAEM Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Not: Sınava giren personel, sınav sonuçlarını E-Devlet şifresi ile giriş yaparak öğrenecektir.



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