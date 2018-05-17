Polisleri Sevindiren Haber Az Önce Geldi

Yüz binlerce polisi sevindiren haber az önce geldi.

Mayıs ayı başında yapılan düzenlemede 1. bölgede bulunan polislere operasyon tazminatı verildiği kararlaştırılmıştı.

Memurlar .net'te konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Son yazıyla birlikte 1.bölge illerdeki personeleeşit olarak yansıyacak. Bu sayede polisler arasında huzursuzluk yaratan miktar farklılığı giderilmiş oldu. 2,3 ve 4. bölge illeri mevcut durumdan etkilenmediği için düzenleme yapılmadı.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28.maddesinin (A) fıkrası uyarınca 27 Nisan 2018 tarihli Başbakan oluru ile yürürlüğe konulan Özel Harekat ve Operasyon tazminatına ilişkin esaslara ekli cetvelde Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarındaki tüm personel bölümüne ilişkin katsayı artışı ile birlikte 1.derece kritik 14 ilde çalışan tüm personel birim farketmeksizin tam tazminat alacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 15 Mayıs 2018 tarihinde ilgili birimlere gönderdiği resmi yazı ile birlikte yeni düzenleme yapılarak belli birimlere tanınan ayrıcalık son bularak binlerce polisin yaşadığı mağduriyet giderilmiş oldu.

Tazminatlar, bu ay içinde 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 4 aylık geriye dönük olarak yatırılacak ve 31.12.2020 tarihine kadar her 6 ayda bir yapılan enflasyon bazlı artış ile beraber sürecek."

Buna göre polislerin 1 Ocak 2018 tarihi esas alınarak 4 aylık geriye gönük operasyon tazminatları hesaplara yatacak.

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Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/749394/polislerin-operasyon-tazminatlari-esitlendi.html?utm_source=headlines