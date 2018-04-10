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Polisleri İlgilendiren Yasada Değişiklik

Polisleri ilgilendiren yasada önemli bir değişiklik geliyor. Söz konusu değişiklik ile artık polisler yine maç öncesi GBT kontrol noktasında görev yapacak.

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Polisleri İlgilendiren Yasada Değişiklik

Polisleri ilgilendiren yasada önemli bir değişiklik geliyor. Söz konusu değişiklik ile artık polisler yine maç öncesi GBT kontrol noktasında görev yapacak.

10 Nisan 2018 Salı 12:35
Polisleri İlgilendiren Yasada Değişiklik

6222 sayılı yasada önemli bir değişiklik yapılıyor.

Edinilen son dakika bilgilerine göre yasa değişikliği ile stadyumlarda yeniden polis görevlendirilecek ve polisler maçtan önce her taraftara GBT kontrolü yapılacak.

beIN Sports’un haberine göre; 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun değişiyor. Stadyumlarda görev alan özel güvenlik görevlilerinin yerine yeniden polis görevlendirilecek.

Değişen 6222 sayılı kanunda spor alanı tanımı da çeşitli değişikliklere uğrayacak. Eski tanımda yer alan ‘yasa stadyumla sınırlı’ kanunu, yeni yasada ‘stadyum içi, stadyum dışı, stadyuma giden yol, taraftarın maç öncesi toplanma yerleri, dernek binaları, cafe ve barlar’ geçerli olmak üzere değiştirilecek.

Stadyuma girişler pasaport kontrolü gibi geniş güvenlik önlemleri içerisinde yapılacak. Maçtan önce her taraftara GBT(Genel Bilgi Tarama) kontrolü yapılacak. Herhangi bir suçtan aranan kişiler stadyumlara giriş yapmaya çalıştığında orada tutuklanacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA
Kaynak: Sözcü

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Anahtar Kelimeler:
GbtSon DakikaPolis
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