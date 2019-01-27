Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Polislere Siyah Çorap Zorunluluğu!

Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile emniyet sınıfı grupları kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Balık adam ibaresi kurbağa adam olarak değiştirilirken polislerin siyah çorap giymesi zorunlu hale getirildi.

Polislere Siyah Çorap Zorunluluğu!

Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile emniyet sınıfı grupları kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Balık adam ibaresi kurbağa adam olarak değiştirilirken polislerin siyah çorap giymesi zorunlu hale getirildi.

27 Ocak 2019 Pazar 09:35
Polislere Siyah Çorap Zorunluluğu!

Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile emniyet sınıfı grupları kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Balık adam ibaresi kurbağa adam olarak değiştirilirken polislerin siyah çorap giymesi zorunlu hale getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle, ‘Çarşı ve mahalle bekçisi’ ifadeleri yönetmeliğe eklendi. Erkek ve kadın personelin görev kıyafetiyle siyah çorap giymesi zorunlu olacak.

Kadın personel, tören kıyafetinde etek giymesi halinde ten rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giyebilecek.

‘Sualtı grup amirliğinde görevli balık adam’ ifadesi, ‘kurbağa adam’ olarak değiştirildi. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Bekçi ve Polis Kıyafetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı! Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Bekçi ve Polis Kıyafetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı! Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Son Güncelleme: 27.01.2019 14:29
Anahtar Kelimeler:
polislere siyah çorap zorunluluğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hıım 6 saat önce

Botun içinde görünmüyo ama

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Özkan TAŞKIN 6 saat önce

Her sorunu bitti,bu kaldı sadece,şu soylu,gitsin akar'dan ders alsın,burası dyp değil,icraat yapsın ,GAZla bi bok olmuyo,polis zaten koyu renk çorap giyer,SİYAH diyorsan o zaman vereceksin o çorabı, başka derdimiz yokya,o kadar polis intihar ediyor bi bak bakalım,ha ben intihar edecek olsam bi kaç tane YILDIZ lı götürürüm bak o zaman görür ler neyse günaha giriyoruz yine..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
ASİLTÜRK__ 2 saat önce @Özkan TAŞKIN

Bence soruşturma hazır ol, bu şekilde yazılır mı? Derdini ve konunun aciliyetini anlatmanın yolu böylemi?

Beğenmedim! (0)
Avatar
Mesut 5 saat önce

E.T.K na göre Polis 24 saat görevli olduğundan dolayı bu siyah çorapların ayaktan hiç çıkmayacağı sonucu çıkıyor. Yani istirahatli iken uyurken dahi siyah çorabınız ayağınızda olsun. Allah, biz Polis teşkilatını siyah çorapsız bırakmasın. Amin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mesut 5 saat önce

E.T.K na göre Polis 24 saat görevli olduğundan dolayı bu siyah çorapların ayaktan hiç çıkmayacağı sonucu çıkıyor. Yani istirahatli iken uyurken dahi siyah çorabınız ayağınızda olsun. Allah, biz Polis teşkilatını siyah çorapsız bırakmasın. Amin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Polez 10 dakika önce

Çok yerinde bir karar onca teşkilat mensubu renkli çorap giyen polisleri hazmedemediği için intihar etti. Destekliyoruz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Uzman Çavuşlar Bekçi Olmak İstiyor!
Uzman Çavuşlar Bekçi Olmak İstiyor!
Bekçi Alımı Hangi İllere Yapılacak?
Bekçi Alımı Hangi İllere Yapılacak?
Bekçi Adaylarını Üzen Haber! 2.Dönem Bekçi İlanları Gecikecek!
Bekçi Adaylarını Üzen Haber! 2.Dönem Bekçi İlanları Gecikecek!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim