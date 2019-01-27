Polislere Siyah Çorap Zorunluluğu!

Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile emniyet sınıfı grupları kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Balık adam ibaresi kurbağa adam olarak değiştirilirken polislerin siyah çorap giymesi zorunlu hale getirildi.