Polislere Siyah Çorap Zorunluluğu!

Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile emniyet sınıfı grupları kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Balık adam ibaresi kurbağa adam olarak değiştirilirken polislerin siyah çorap giymesi zorunlu hale getirildi.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle, ‘Çarşı ve mahalle bekçisi’ ifadeleri yönetmeliğe eklendi. Erkek ve kadın personelin görev kıyafetiyle siyah çorap giymesi zorunlu olacak.
Kadın personel, tören kıyafetinde etek giymesi halinde ten rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giyebilecek.
‘Sualtı grup amirliğinde görevli balık adam’ ifadesi, ‘kurbağa adam’ olarak değiştirildi.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Botun içinde görünmüyo ama
Her sorunu bitti,bu kaldı sadece,şu soylu,gitsin akar'dan ders alsın,burası dyp değil,icraat yapsın ,GAZla bi bok olmuyo,polis zaten koyu renk çorap giyer,SİYAH diyorsan o zaman vereceksin o çorabı, başka derdimiz yokya,o kadar polis intihar ediyor bi bak bakalım,ha ben intihar edecek olsam bi kaç tane YILDIZ lı götürürüm bak o zaman görür ler neyse günaha giriyoruz yine..
Bence soruşturma hazır ol, bu şekilde yazılır mı? Derdini ve konunun aciliyetini anlatmanın yolu böylemi?Beğen (0) Beğenmedim! (0)
E.T.K na göre Polis 24 saat görevli olduğundan dolayı bu siyah çorapların ayaktan hiç çıkmayacağı sonucu çıkıyor. Yani istirahatli iken uyurken dahi siyah çorabınız ayağınızda olsun. Allah, biz Polis teşkilatını siyah çorapsız bırakmasın. Amin.
E.T.K na göre Polis 24 saat görevli olduğundan dolayı bu siyah çorapların ayaktan hiç çıkmayacağı sonucu çıkıyor. Yani istirahatli iken uyurken dahi siyah çorabınız ayağınızda olsun. Allah, biz Polis teşkilatını siyah çorapsız bırakmasın. Amin.
Çok yerinde bir karar onca teşkilat mensubu renkli çorap giyen polisleri hazmedemediği için intihar etti. Destekliyoruz.