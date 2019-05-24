Polislere 3600 Ek Gösterge İçin Kanun Teklifi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer uzun süredir gündemde olan polislere 3600 ek gösterge verilmesi ile ilgili bir kanun teklifi hazırladı ve TBMM'ne sundu. KPSS CAFE olarak TBMM tutanaklarından derlediğimiz bilgilere göre işte detaylar...

Gürer tarafından hazırlanan ve TBMM'ne sunulan kanun teklifinde gerekçeler şöyle sıralandı;

MADDE GEREKÇELERİ:

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin VI. Emniyet Hizmetleri Sınıfı bölümünde düzenleme yapılması ve polislerimizin yıllardan beri artırılmasını bekledikleri ek göstergelerin artırılarak, böylece görevleri sırasında ve emekliliklerinde hak ettikleri ücretlendirme sisteminin sağlanmış olması amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir. MADDE 3- Yürütme maddesidir.

GENEL GEREKÇE:

Toplumların olmazsa olmazı huzur ve güvendir. Böylesine önemli bir beklentiyi, büyük bir özveriyle ve zor koşullarda yerine getiren emniyet mensuplarımızın, çalışma koşullarındaki aksaklıklar mutlaka düzeltilmeli, hak ettikleri çalışma koşullarına erişebilmeleri için gerekli tüm düzenlemeler vakit geçirilmeden yapılmalıdır.

24 Haziran seçimleri ve 31 Mart seçimleri öncesinde polis, hemşire, öğretmen ve din

.görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesi .yapılacağı belirtilmişti. Halen bu düzenleme

yapılmamıştır. 1.dereceden aylık alan öğretmenin ve Emniyet Müdürü dahil, (İl Emniyet Müdürü ve 1.sınıf emniyet müdürleri hariç) emniyet hizmetlerinde görev yapan polis memurunun ek göstergesi 3000 iken (Yüksekokul Mezunu), astsubay Kd. Başçavuş'un ek göstergesi 3600'dür. Toplumun huzur ve güvenliğini emanet ettiğimiz polislerimizin hak ettikleri ücretlendirme için ek göstergelerinde düzenleme yapılması bir an önce gerçekleştirilmelidir.

Vermiş olduğumuz Kanun Teklifi ile; Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, gece gündüz demeden, zor koşullar altında görevlerini yerine getiren, huzur ve güvenimizin teminatı olan emniyet mensuplarımızın en önemli sotunu olan ek gösterge rakamlarının düzenlenerek bu konudaki mağduriyetlerini gidermek amaçlanmıştır.

Gürer tarafından TBMM'ne sunulan kanun teklifi şöyle;

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun | Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin VIL Emniyet Hizmetleri Sınıfı bölümündeki ek göstergeler karşılarında gösterilen oranda düzenlenmiştir.

VH. EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI

Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Genel Yardımcıları ile Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürleri,

1-5300

ec) Daire Başkanları ile Diğer Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri, 1-4800

Kadroları bu sınıfa dâhil olup da Emniyet Müdürü sıfatı kazanmış olanlar 1 -4000

2 -3600

3 - 3000

4-2200

Kadroları bu sınıfa dâhil olup da, yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan; aa) Yüksek Öğrenimliler

1-3600

2 -3000

32200

4 - 1600

5.- 1300

6-1150

7-950

8 - 850

bb) Diğerleri

1 -2200

2 - 1600

3-1100

4 — 800

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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