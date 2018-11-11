Polisler Artık Bıyık Bırakabilecek!

Bir dönem özellikle özel harekat mensubu polislerin bıyıkları sembol haline gelmişti. Hilal bıyıklı özel harekat polisleri için mesleğine heybet kazandırdığı ifade ediliyordu. Ancak bir polis otosunda sarıklı, cübbeli ve sakallı bir polis memurunun görüntülenmesi, bunun sosyal medya üzerinde yayımlanması üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile üniformalı, üniformasız (özel görünüm gerektiren sınıflar hariç) polislere bıyık, sakal bırakmak yasaklanmıştı.

Üniformalı polisler icra ettiği görevin koşuluna, şartına ve niteliğine göre, amirlerinden yazılı müsaade almak ve kılık-kıyafet yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak bıyık bırakabilecekler. Resmi polis kıyafeti giyen polislerde artık bıyık bırakabilecekler.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge 81 ile gönderildi. Genelde; bıyık uzunluğunun üst dudak boyunu geçemeyeceği, üstten alınmayacağı, yanların üst dudak hizasında olacağı ve alt uç kısımların dudak hizasından kesileceği şartı belirtildi.

Sakal konusunda ise herhangi bir düzenleme yapılmadı. Personelin sakal bırakamayacağı ve her gün sakal traşı olacağı belirtildi.

Bıyık bırakma şekline bakıldığında sadece bıyık bırakılabileceği hilal bıyık şeklinde tabir edilen bıyığın yasak olduğu anlaşılıyor.

2017 yılında bu görüntü ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman soylu yine illere genel göndermiş ve sadece özel görevli personelin amirinden alacağı izinle sakal ve bıyık bırakabileceği bildirilmişti. Şimdi yeni yayımlanan genelgede amir insiyatifi ile bıyığa izin verilmesi ayrımcılığa neden olacağı düşüncesi ile tüm üniformalı polisleri kapsayan bir kılık-kıyafet yönetmeliğinin yayımlanması talep ediliyor.

Kaynaklar; Memurlar.net

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