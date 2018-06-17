Polise Tokat Olayında Son Dakika Gelişmesi: EGM'den Önemli Açıklama

EGM'den yapılan yazılı açıklamada olayın tekrar gündeme getirilmesi sonrası böyle bir açıklamaya gerek duyulduğuna yer verildi.

Açıklamada, polise tokat atan ve darp eden şahısların gözaltına alındığı ve ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığına yer verildi.

Yazılı açıklama şu şekilde;

"12.06.2018 tarihinde Ankara Gölbaşı’nda gerçekleşen kazadan sonra çıkan tartışmada polis memuruna tokat atılmasını içeren video ve haberlerin bazı basın yayın kuruluşlarınca olayın 17.06.2018 tarihinde gerçekleşmiş gibi tekrar gündeme getirilmesi ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

12.06.2018 günü saat 17.50 sıralarında; Ankara İli Gölbaşı İlçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde iş makinasının EGO otobüsüne arkadan çarpması sonucu çıkan kazada tarafların kaza ile ilgili ekip talep etmesi üzerine Polis Memurları İ.H.U. ve O.T.B. olay yerine intikal etmiştir. Ancak kazaya karışan şahıslardan kimlik talep edilmesi ve şahısların kimliklerini ibraz etmemesi sonucu çıkan tartışmada polis memurları darp neticesi yaralanmıştır.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alınarak Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldükten sonra ifadeleri alınıp serbest bırakılmıştır. Şahıslar hakkında ayrıca savcılık tarafından görevli memura mukavemet ve kasten yaralama suçundan soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.​"

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