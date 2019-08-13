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Polis ve Polis Adaylarını sevindirecek teklif

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, yaklaşık olarak 300 bin emniyet mensubu polisi yakından ilgilendiren bir kanun teklifini hazırlayıp TBMM Başkanlığı'na sundu. İYİ Partili İsmail Ok, polislerin mesai saatlerinin yeniden düzeltilmesini talep etti. Kanun Teklifinin yasalaşması durumunda polisler günde 3 vardiya halinde, 8’er saat çalışacak. İşte detaylar...

Polis ve Polis Adaylarını sevindirecek teklif

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, yaklaşık olarak 300 bin emniyet mensubu polisi yakından ilgilendiren bir kanun teklifini hazırlayıp TBMM Başkanlığı'na sundu. İYİ Partili İsmail Ok, polislerin mesai saatlerinin yeniden düzeltilmesini talep etti. Kanun Teklifinin yasalaşması durumunda polisler günde 3 vardiya halinde, 8’er saat çalışacak. İşte detaylar...

13 Ağustos 2019 Salı 09:39
Polis ve Polis Adaylarını sevindirecek teklif

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, yaklaşık olarak 300 bin emniyet mensubu polisi yakından ilgilendiren bir kanun teklifini hazırlayıp TBMM Başkanlığı'na sundu. İYİ Partili İsmail Ok, polislerin mesai saatlerinin yeniden düzeltilmesini talep etti. Kanun Teklifinin yasalaşması durumunda polisler günde 3 vardiya halinde, 8’er saat çalışacak. İşte detaylar... 

Polisler halen 12-12 veya 12-24 esasına göre çalışıyor. Bu sistemde 12 saat çalışılıp 12 saat dinleniliyor ya da 12 saat çalışan, 24 saat dinleniyor. Bazı birimlerde ise 24 saat çalışma ve 24 saat de dinlenme süresi var. Polis, haftalık iznini ise bir gün olarak kullanabiliyor.

İYİ Partili Ok, kanun teklifinde, “Emniyet Teşkilatı mensupları ağır çalışma koşulları altında haftada bir gün izin kullanabilmektedir. Ancak görev yaptığı şehirde, toplantı ve gösteri yürüyüşü, futbol maçı varsa izinli günlerinde de çalışmaktadır. Böylece haftanın 7 günü çalışan polislerimiz ailesi ve yakınlarına vakit ayıramamakta ciddi toplumsal ve ailevi sorunlar yaşamaktadır” dedi.

EKONOMİK OLARAK KISITLILAR

Polislerin uzun ve yoğun çalışma saatlerinin yanı sıra ekonomik olarak kısıtlı ve yetersiz insani olanaklarının bulunduğu çalışma koşullarında çalıştığını belirten Ok, “Bu kötü şartlardan dolayı yoğun strese maruz kalıyorlar. Emniyet Teşkilatımızın özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi zorunluluk haline gelmiştir” dedi. Ok'un kanun teklifi yasalaşırsa, polis de diğer kamu görevlileri gibi, günde 8 saat ve üç vardiya olarak çalışacak.

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polis polis adaylarını sevindirecek teklif
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