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Polis ve Bekçi Olmak İsteyenlere Müjde!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 bin bekçi alımı yapılacağını belirtti. Bakan Soylu "Çarşamba günü alıma çıkacaklar. İstanbul'a şu ana kadar 4 bin bekçi verdik. Yeni geleceklerle birlikte bin bekçi daha vereceğiz. İstanbul'daki bekçi sayısı 5 bin olacak." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "3-4 gün sonra açıklanacak; 15 bin polis daha alıyoruz. 5 binini İstanbul'a vereceğiz" açıklamasında bulundu.

Polis ve Bekçi Olmak İsteyenlere Müjde!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 bin bekçi alımı yapılacağını belirtti. Bakan Soylu "Çarşamba günü alıma çıkacaklar. İstanbul'a şu ana kadar 4 bin bekçi verdik. Yeni geleceklerle birlikte bin bekçi daha vereceğiz. İstanbul'daki bekçi sayısı 5 bin olacak." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "3-4 gün sonra açıklanacak; 15 bin polis daha alıyoruz. 5 binini İstanbul'a vereceğiz" açıklamasında bulundu.

04 Mart 2019 Pazartesi 18:23
Polis ve Bekçi Olmak İsteyenlere Müjde!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 bin bekçi alımı yapılacağını belirtti. Bakan Soylu  "Çarşamba günü alıma çıkacaklar. İstanbul'a şu ana kadar 4 bin bekçi verdik. Yeni geleceklerle birlikte bin bekçi daha vereceğiz. İstanbul'daki bekçi sayısı 5 bin olacak." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "3-4 gün sonra açıklanacak; 15 bin polis daha alıyoruz. 5 binini İstanbul'a vereceğiz" açıklamasında bulundu.
 

8 BİN BEKÇİ, 15 BİN POLİS ALINACAK

Bekçi sayısının artırılacağını anlatan Soylu'nun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki; 'Süleyman, eğer vatandaşım uyurken bekçi sesini duymazsa, senden bunun hesabını sorarım.' Yandık." demesi miting alanında kendisini dinleyenleri güldürdü.

Soylu, iki kez 10 bin bekçi aldıklarını hatırlatarak, "Şimdi 8 bin bekçi alıyoruz. Çarşamba günü alıma çıkacaklar. 28 bin bekçi olacak. İstanbul'a şu ana kadar 4 bin bekçi verdik. Yeni geleceklerle birlikte bin bekçi daha vereceğiz. İstanbul'daki bekçi sayısı 5 bin olacak. İstanbul'da evden hırsızlık günde 78'di, 57'ye düştü. Tüm Türkiye'de yüzde daha düştü. İstanbul ve Türkiye'deki asayişçileri topladık, bu oranı yüzde 30 daha düşürmelerini tembihledik. 3-4 gün sonra açıklanacak 15 bin polis daha alıyoruz. 5 binini İstanbul'a vereceğiz. Artık İstanbul, her tarafında huzurun, güvenin, asayişin temin edildiği bir şehir olacak. Huzurun, güvenliğin başşehri İstanbul olacak." diye konuştu.

Süleyman Soylu, konuşmasının ardından otobüsten inerek vatandaşlarla selamlaştı.

Bakan Soylu'ya mitingde AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Cumhur İttifakı Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz, AK Parti ve MHP'nin ilçe yöneticileri de eşlik etti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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polis bekçi olmak isteyenlere müjde
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