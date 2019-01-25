Polis ve Bekçi Alımı Süreçleri!

2019 yılı içerisinde 10 bin polis memuru 10 bin 500'de bekçi alımı yapılacak. Polis ve bekçi olmak isteyen adayların sık sık araştırdığı konuların başında polis alımları ne zaman yapılacak, bekçi ilanları ne zaman yayımlanacak gibi sorular geliyor. Bu soruların net cevapları ilanlar yayımlandıktan sonra belli olacak ancak kurumların işleyişlerine ve Bakanlık açıklamalarına baktığımızda az çok ilanların yayımlanmadan önce hangi süreçlerden geçtikten sonra yayımlanacağını kestirmek mümkün oluyor. İşte detaylar...

10 BİN POLİS ALIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televziyon programında ve mezuniyet törenlerinde polis alımları ile ilgili açıklamalarda da bulundu. 2019 yılında 10 bin polis memuru için ilana çıkılacağını belirten Süleyman Soylu bakanlıkların ve ilgili kurumların gerekli çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

10 BİN 500 BEKÇİ ALIMI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan 10 bin 500 kişilik bekçi kadrosunun ihdas edilmesinden sonra gözler bekçi ilanlarının yayımlanacağı tarihe çevrildi. Bekçi alımları için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan yayımlanacak. 1. dönem mahalle ve çarşı bekçileri POMEM'lerde eğitimlerine başladılar.

PEKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK!

Bilindiği üzere polisler ve bekçiler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı olarak görevlerini yürütüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'de İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini yürütüyor.

İçişleri Bakanlığı 81 ildeki Emniyet Genel Müdürlüklerinden personel ihtiyaçları doğrultusunda personel taleplerini bakanlığa iletmesini istiyor. İl Emniyet Müdürlükleri amirler düzeyinde yapılan toplantılar doğrultusunda personel ihtiyaçlarını tespit ederek İçişleri Bakanlığı'na bildiriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilden toplanan talepleri Devlet Personel Başkanlığı'na iletiyor. Devlet Personel Başkanlığı İçişleri Bakanlığı tarafından iletilen talepleri en az 1 yıllık en fazla 5 yıllık olacak şekilde planlıyor. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan personel planlaması tekrar İçişleri Bakanlığı'na gönderiliyor ve son şekli veriliyor. Daha sonra Bakanlık ile mutabık kalınan personel planlaması Hazine Ve Maliye Bakanlığı'na gönderilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen bütçe planına göre değerlendiriyor ve üzerinde değişiklik yapılması gerekiyorsa yapılan değişiklik ile tekrar Personel Başkanlığı'na gönderiliyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayı ile personel ihtiyaçları onaylanıyor ve ilgili kurumlar ilana çıkıyor.

Son olarak da Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilana çıkılıyor ve adayların başvuru yapması için bir süre belirleniyor.

Tüm bu süreçler tamamlandığında polis ve bekçi alımları ile ilgili ilanların Şubat ayı sonunda veya Mart ayı içerisinde yayımlanması mümkün görülüyor.

İçişleri Bakanlığı il müdürlüklerinden talepleri topladı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından personel planlaması yapılarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderildi. Bu süreçten sonra top Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda ve daha sonrasında Polis Akademisi Başkanlığı'nda.

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