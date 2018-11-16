Polis Olmak İsteyenlere Müjde: Yeni Birim Kuruluyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 650 Polis Merkezi Amirliği bulunduğunu ve bu 650 Polis Merkezi'nde Güven Masası adı altında yeni birim kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Polis alımları ile ilgili ilanları ve gelişmeleri yakından takip eedn okurlarımıza müjde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Türkiye'de bulunan 650 Polis Merkezi Amirliklerinin her bir şubesine Güven Masası adı altında yeni bir birim kurulacak.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından sonra kurulacak yeni birimlerde doğacak personel ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak yeni polis alımlarının yapılacağı da açıklandı.

Güven Masası Birimleri ile birlikte daha önce güvenlik güçlerinin personel sayısının yetersiz olduğu da açıklanmış ve böylelikle yeni personel alımlarının kapıları aralanmıştı.

EN AZ 5 BİN 200 POLİS ALINACAK!

KPSS Cafe olarak edindiğimiz bilgilere göre; Güven masası birimlerinde hem resmi hem de sivil memurlar görevlendirilecek. Her birim için 1 Amir, 1 amir yardımcısı ve 5 resmi polis memuru ve 3 sivil memur görevlendirilecek.

650 birim için amir ve amir yardımcılarının terfi ile karşılanacağı diğer memurların sınavlarla alınacağını öğrendik. Buna göre, yeni güven masası birimi için en az 5200 polis alımı gerçekleştirilecek.

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