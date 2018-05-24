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Polis Olmak İsteyenler Dikkat! PMYO, PAEM ve POMEM'lerle İlgili Flaş Gelişme!

İçişleri Bakanlığı'nın 3 yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Sınav süreçlerini kazandıktan sonra Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz kararı verilen adaylara bir hak daha eklenmesi kararlaştırıldı, ilgili yönetmelik yürürlüğe girdi.

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Polis Olmak İsteyenler Dikkat! PMYO, PAEM ve POMEM'lerle İlgili Flaş Gelişme!

İçişleri Bakanlığı'nın 3 yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Sınav süreçlerini kazandıktan sonra Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz kararı verilen adaylara bir hak daha eklenmesi kararlaştırıldı, ilgili yönetmelik yürürlüğe girdi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 11:54
Polis Olmak İsteyenler Dikkat! PMYO, PAEM ve POMEM'lerle İlgili Flaş Gelişme!

İçişleri Bakanlığı'nın 3 yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Sınav süreçlerini kazandıktan sonra Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz kararı verilen adaylara bir hak daha eklenmesi kararlaştırıldı, ilgili yönetmelik yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı, POMEM, PMYO ve PAEM yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi.  Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibi oldu : 

MADDE 1 - 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Sağlık kurulu raporu olumsuz olan adaylar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden alacakları sağlık durumunun düzeldiğini belirtir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurması halinde, tekrar Sağlık Yönetmeliğine göre sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir. Yeniden aldırılan sağlık kurulu raporunun Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda hakkında "Polis Amirleri Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenlerin 9 uncu maddedeki şartları taşıyor olmaları halinde ilk başlatılacak eğitim öğretim dönemi için PAEM'e planlamaları yapılır."

MADDE 1 - 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 17 nci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonra gelen fıkra teselsül ettirilmiştir.

"(3) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca haklarında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden alacakları sağlık durumunun düzeldiğini belirtir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurması halinde, tekrar Sağlık Yönetmeliğine göre sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir. Yeniden aldırılan sağlık kurulu raporunun Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenlerin 8 inci maddedeki nitelikleri taşıyor olmaları halinde ilk başlatılacak eğitim öğretim dönemi için POMEM'lere planlamaları yapılır."

MADDE 1 - 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin mülga üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"(3) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca haklarında "YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİSİ OLAMAZ" kararı verilen adaylar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden alacakları sağlık durumunun düzeldiğini belirtir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurması halinde, tekrar Sağlık Yönetmeliğine göre sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir. Yeniden aldırılan sağlık kurulu raporunun Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda hakkında "YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİSİ OLUR" kararı verilenlerin 8 inci maddedeki nitelikleri taşıyor olmaları halinde ilk başlatılacak eğitim öğretim dönemi için Yüksekokullara planlamaları yapılır."

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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muzi 3 saat önce

Ayni duzeltmeyi jandarmadada bekliyoruz

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Ugur 3 saat önce

Saygıdeğer cumhurbaşkanım ve devlet büyüklerim bende polis olmak çok istedim ama göz tembelliğin var die kazanmış olduğum hakkı sadece sol gözümden dolayı elendim ve ben askerliğimi de severek yaptım artık sesimi duymanızı istiyorum bizler mağdur oluyoruz ve bende çok mağdurun lütfen bu göz tembelliğine bi çözüm bulun Allah rızası için yalvaririm bi cevap bekliyorum

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