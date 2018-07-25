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Polis Moral Eğitim Merkezi Kamu Personeli Alacak!..

Polis Moral Eğitim Merkezi yayımladığı ilan ile KPSS 60 Puan üzerinden kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar;

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Polis Moral Eğitim Merkezi Kamu Personeli Alacak!..

Polis Moral Eğitim Merkezi yayımladığı ilan ile KPSS 60 Puan üzerinden kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar;

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:14
Polis Moral Eğitim Merkezi Kamu Personeli Alacak!..

Polis Moral Eğitim Merkezi yayımladığı ilan ile KPSS 60 Puan üzerinden kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar;

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara Polis Moral Eğitim Merkez Müdürlüğü  Türkiye İş Kurumu üzerinden 25 Temmuz 2018 tarihindede yayımladığı 4 ilanla 5 kamu personeli alacağını duyurdu. Alım gerçekleştirilirken KPSS 60 puan şartı aranmaktadır. Başvuru iş kurumu üzerinden 3 Ağustos 2018 kadar yapılabilir. Çalışma adresi Ankara olarak ilan edilmiştir.

Ön büro elemanı 1 kişi için 00004567247 iş ilan numarası olarak verilmiştir.

Adaylar lise mezunu olması KPSSP94 puan türünden 60 puana sahip olması gerekmektedir.

Aşçı yardımcısı 2 kişi için 00004566845 ilan numarası olarak yayınlandı. Başvuracaklar lise mezunu olması ve kalfalık belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Pizza ustası 1 kişi için 00004567299 iş ilan numarası olarak duyuruldu. Lise mezunu ve KPSSP94 puan türünden en az 60 puanı bulunan adayların başvurusu kabul edilecektir.

Temizlik görevlisi 1 kişi için 00004567181 ilan numarası olarak ilan edilmiştir. Lise mezun EKPSS girmiş ve engelli statüsünde olanların başvurusu kabul olacaktır.

KPSScafe.com.tr | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.07.2018 11:20
Anahtar Kelimeler:
Polis Moral Eğitim MerkeziKamu Personeli
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