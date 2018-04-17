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Polis Memuruna Araba Çarptı: O Anlar Güvenlik Kamerasında

Geçtiğimiz gün Konya'da meydana gelen olayın kamera görüntüleri bugün ortaya çıktı. Valiyi selamlamak için duran polis memuruna araba çarptı.

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Polis Memuruna Araba Çarptı: O Anlar Güvenlik Kamerasında

Geçtiğimiz gün Konya'da meydana gelen olayın kamera görüntüleri bugün ortaya çıktı. Valiyi selamlamak için duran polis memuruna araba çarptı.

17 Nisan 2018 Salı 08:40
Polis Memuruna Araba Çarptı: O Anlar Güvenlik Kamerasında

Konya'da meydana gelen olayın görüntüleri bugün ortaya çıktı.

Geçtiğimiz 10 Nisan günü Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümünde meydana gelen olayda Vali Yakup Canbolat, Polis Evinden makam aracıyla çıkmak istediği esnada, yol güvenliği alan Polis Evinde görevli polis memuru Vedat Selvi, selam vermek istedi. Bu esnada yoldan geçmekte olan 37 yaşındaki Mürsel Sarı yönetimindeki 42 ZD 282 plakalı otomobil, cadde ortasındaki polis Selvi'yi fark etmerek çarptı.

Aracın polis memuruna çarpmasının şiddetiyle havaya metrelerce savrulup yere düşen Selvi, yaralandı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kazanın ardından aracından inen sürücü Sarı'nın olayın şokuyla havaya zıpladığı görüldü. Kazayı gören Vali Canbolat da makam aracından inip Selvi'nin yanına koşup, yardım etti. Yaralı Selvi, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Selvi'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Sarı'nın da gözaltına alındığı belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaPolisKonya
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