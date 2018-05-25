Polis Memurları Arasından 500 Komiser Yardımcısı Alımı Yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bir so ndakika aduyurusu daha geldi.

Akademi resmi sayfasından ayyımlanan duyuruda polis memurları arasından PAEM'lere 500 adet komiser yardımcısı alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan duyuruda 50'si kadın 450 'si erkek olmak üzere yapılacak komiser yardımcısı alımı için şu ifadelere yer verildi:

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için emniyet mensubu adaylar (meslekte fiilen iki yılını dolduran ve kırkbeş yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları) arasından İlk Derece Amirlik Eğitimine 450 Erkek, 50 Kadın olmak üzere toplam 500 öğrenci (Komiser Yardımcısı adayı) alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin diğer gerekli hususlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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