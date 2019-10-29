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Polis, komiser maaşı ne kadar? 2020'de polis maaşları ne kadar olacak? İşte 2019 yılı güncel maaşları...

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirli tarihler aralığında polis alımı yapılıyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen yüz binlerce genç Polis Akademisi Başkanlığı'nın POMEM ve PMYO ile ilgili duyurularını yakından takip ediyor. Aynı zamanda polis, komiser maaşının ne kadar olduğu da merak konusu. Peki, 2020'de polis maaşları ne kadar olacak? İşte 2019 yılı güncel maaşları...

Polis, komiser maaşı ne kadar? 2020'de polis maaşları ne kadar olacak? İşte 2019 yılı güncel maaşları...

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirli tarihler aralığında polis alımı yapılıyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen yüz binlerce genç Polis Akademisi Başkanlığı'nın POMEM ve PMYO ile ilgili duyurularını yakından takip ediyor. Aynı zamanda polis, komiser maaşının ne kadar olduğu da merak konusu. Peki, 2020'de polis maaşları ne kadar olacak? İşte 2019 yılı güncel maaşları...

29 Ekim 2019 Salı 08:52
Polis, komiser maaşı ne kadar? 2020'de polis maaşları ne kadar olacak? İşte 2019 yılı güncel maaşları...

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından polis alımlarına dair yapılan duyurular yüz binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Yayımlanan ilanları yakından takip eden vatandaşlar için son olarak 26. Dönem POMEM duyurusu yapıldı. Bu kapsamda polis ve komiserlerin ne kadar maaş aldığı merak ediliyor. Peki, 2020'de polis maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen bilgiler...

2019 POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Bu yıl Temmuz ayında yapılan zamla birlikte polis memuru maaşı 5 bin 375 liradan 5 bin 698 liraya yükseldi. Başkomiser maaşları ise Temmuz ayından itibaren 6 bin 511 TL oldu.

2020'DE POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Polis memuru maaşı 2020'den itibaren en az 5.698 TL ve en yüksek ise 5.926 TL olacak. Belirtilen maaş tutarlarında çocuk parası, görev parası ve aile yardımı gibi çeşitli detaylar tutarlar yer almıyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapıldı. Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 723 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 379 liradan 2 bin 522 liraya yükseldi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri açıklanan enflasyon rakamlarının ardından yüzde 5 zam aldı. En düşük SSK emeklisi maaşı bin 181 TL 25 kuruş olacak. 2000 öncesi SSK emekli maaşı ise bin 982 TL 40 kuruş oldu.

Son Güncelleme: 29.10.2019 20:42
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