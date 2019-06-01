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Polis, Jandarma Bölgesinde de Görev Yapabilecek

Çeşme Kaymakamlığı’nın onayıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ile imzalanan protokol ile, jandarma bölgesinde de polis, jandarma ile müşterek olarak yetkili olacak.

Polis, Jandarma Bölgesinde de Görev Yapabilecek

Çeşme Kaymakamlığı’nın onayıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ile imzalanan protokol ile, jandarma bölgesinde de polis, jandarma ile müşterek olarak yetkili olacak.

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:02
Polis, Jandarma Bölgesinde de Görev Yapabilecek

İmzalanan protokol ile ilgili bilgi veren İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, “Çeşme Kaymakamımız’ın da olurlarıyla, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ortak protokol hazırladık.

Hazırlanan protokole göre, jandarmanın sorumluluğunda olan bölgelerde de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz görev yapabilecekler. Bilindiği gibi, İlçe Jandarma Komutanlığı bölgesinde olan çok sayıda Beach Club ve eğlence yerleri var. Buralarda bizim ekiplerimiz de jandarma ile müşterek olarak kontrol yapabilecek, umuma açık yerleri denetleyebilecek.

Artık hiçbir işletme, ‘Ben jandarma bölgesindeyim, polis gürültüme karışamaz’ diyemeyecek. Yani, jandarma ile müşterek olarak, polis her yerde yetkili olacak. Böylece, Çeşme’nin tamamında, jandarmanın da, polisin de hakimiyetini arttırmış olduk. İlçe Sahil Güvenlik ekibiyle de koordineli olarak görev yapılacak ve böylece denizden de, karadan da Çeşme’nin huzur ve güvenini sağlamış olacağız” diye ifade etti.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

Anahtar Kelimeler:
polis jandarma bölgesinde görev yapabilecek
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