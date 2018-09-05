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Polis Alımlarında Belge ve Yaş Değişikliği!..

POMEM için başvuru yapmak isteyen adaylardan istenen belgelerde ve yaşta değişiklik yapıldı. Tabir yerindeyse Polis alımlarımda değişiklikler art arda geliyor. Adaylardan zorunlu olarak istenen 3 belgeyi götürme zorunluluğu kaldırıldı. Üstelik Polis Meslek Yüksek Okulu için yaş değişikliği de yapıldı.

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Polis Alımlarında Belge ve Yaş Değişikliği!..

POMEM için başvuru yapmak isteyen adaylardan istenen belgelerde ve yaşta değişiklik yapıldı. Tabir yerindeyse Polis alımlarımda değişiklikler art arda geliyor. Adaylardan zorunlu olarak istenen 3 belgeyi götürme zorunluluğu kaldırıldı. Üstelik Polis Meslek Yüksek Okulu için yaş değişikliği de yapıldı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:49
Polis Alımlarında Belge ve Yaş Değişikliği!..

POMEM için başvuru yapmak isteyen adaylardan istenen belgelerde ve  yaşta değişiklik yapıldı. Tabir yerindeyse Polis alımlarımda değişiklikler art arda geliyor. Adaylardan zorunlu olarak istenen 3 belgeyi götürme zorunluluğu kaldırıldı. Üstelik Polis Meslek Yüksek Okulu için yaş değişikliği de yapıldı.

İçişleri Bakanlığ tarafından Mayıs'ta yapılan açıklamada 2018 yılında 23. dönem POMEM alımlarının 2018 Lisans KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonrasında yapılacağını açıklamıştı. KPSS sonrasına denk gelen Eylül ayı işaret edilmişti. Polislik hayali kuranların gözü kulağı Eylül ayında yayımlanacak duyurudayken Polis Meslek Yüksek Okulu'na başvuru yapacak adaylar içinde bir yenilik ve yaş değişikliği yapıldı.

POMEM başvurusu yapacak olan adaylardan, bugüne kadar şu üç belgeyi sunmaları mecburiydi;

  • Diploma,
  • Banka Dekontu
  • KPSS Sonuç Belgesi

Yukarıda sıralanan 3 belge artık adaylardan istenmeyecek. İstenen diğer belgelerde bir değişiklik yapılmadı.

Diğer taraftan, PMYO’a başvuru yapacak olan adaylar için 31 Aralık ifadesi , 1 Ocak olarak değiştirilmişti. Yapılan bu değişiklik ile bir yaş daha büyük adaylarında başvuru yapabilmesinin yolu açılmış oldu. 26 yaş kuralı bir yaş daha esnetilerek 1993 doğumlu olan adaylarında PMYO’a başvuru yapmasının önü açıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.09.2018 17:13
Anahtar Kelimeler:
polis alımlarında belge yaş değişikliği
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yani 48 dakika önce

Eğer böyle olursa onlisanslar 23.döneme yetisirmi

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