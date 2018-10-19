Polis Alımlarında Bakan Soylu'dan 32 Yaş Müjdesi Bekleniyor!

Son günlerde özellikle sosyal medya üzerinden etiketler / hash tag'ler altında kampayalar düzenleniyor. Polis olma hayali kuranların takılıp kaldığı polis olma yaş şartı ile ilgili talepler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya iletilmeye çalışılıyor.

Geçtiğimiz günlerde polis olma yaş şartı ile ilgili yeni yönetmelik değişikliği yapılmış ve polis alımlarındaki yaş şartı düzenlemesinde takdir hakkı tamamen İçişleri Bakanlığı'na verildi. Bu gelişme sonrasına umutlanan yüz binlerce kişi, polis olma hayallerine bir adım daha yaklaşmış oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu talimat verirse polis alım yaş şartında istenildiği şekilde değişiklik yapılabilecek. Bakan isterse 35 yaşından gün almışlar arasından bile polis alımı yapılabilecek. Ancak dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Twitter üzerinde başlatılan #BakanSoyludan32yaş etiketi altında polis olma yaş şartının 32 yaşa kadar esnetilmesi isteniyor.

İşte o taleplerden bazıları;

Düzenleme kabul edildi. Artık yönetmelikte değişiklik yapma yetkisine sahipsiniz sayın bakanım @suleymansoylu biz gençlere sözünüz var polis alım yaşını yükselticem dediniz. Artık bir engel yok

Fiziki yeterlilik sınavına tabi tutularak bir sonraki aşamaya geçmeye hak tanınan bir sınav sitemine sahip Polis Akademisi. Yaşın yükseltilmesi kaliteyi düşürmez. Zaten çevik olmayan 23 yaşında da olsa bir sonraki aşamaya geçemeyecektir.

31 Aralık mağduriyeti 2018 de oluşmadı. 2015 sonrası tüm adaylar 28 yaşındayken 30 yaşında kabul edildi. Şimdi o gençler sınav olma hakları iade edilsin istiyor. Bu yüzden 32 diyoruz.

50bin Vatan sevdalısı Şehadete susamış genç 3 yıldır POMEM ve PÖH Alımlarında yapılan YAŞ mağduriyetinin düzeltilerek; 23.Dönem Pomem ile birlikte diğer alımların 01/01/1986 ve sonrası olarak yapılmasını istiyoruz.

23. Döneme ek başvuru süresi talep ediyoruz. Talebimiz 01.01.1986 sonrası doğmuş olmak 32 yaşını doldurmamış olmak

Pomem-Pöh POLİS alım şartlarında 2015 yılında yapılan kanun değişikliğindeki yanlış YAŞ hesaplamasndan dolayı binlerce kişi mağdur oluyor. Sizden ivedilikle alım şartlarının “1 Ocak 32 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK”olarak talep ediyorz

Vatansever gençlerinize kayıtsız kalamazsiniz... POMEM YAŞINI "1 OCAK 32 YAŞINI DOLDURMAMİS"OLARAK YÜKSELTİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ. Bizler bu mesleği cok istiyoruz...

Kontenjan bile doldurulamıyor. Oysaki zor, imkansız değil bizim istediğimiz. Sayın Bakanım umudumuzu kirmayin lütfen Bizi de görün. #BakanSoyludan32Yaş @suleymansoylu 1 Ocak 32 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK OLARAK DÜZENLENMESİNİ İSTİYORUZ.

24 haziran seçimleri öncesi bakanımız soylunun pomem adaylarına sözü var yaşı yükselticem demişti

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