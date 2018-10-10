Polis Alımları Yaş Şartında Flaş Gelişme!

Polis alımları ile ilgili yaş şartı sürekli tartışılıyor. Polis olma hayali kuran vatandaşlar başvuru kılavuzundaki yaş şartını görmesi ile hayal kırıklığı yaşıyorlardı. PAEM ve POMEM alımları ile ilgili Ak Parti harekete geçti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi sundu. İşte Pomem yaş şartı, PAEM yaş şartı, Polis alımları ile ilgili verilen kanun teklifinin detayları...

POMEM'lere girişi düzenleyen 3201 sayılı Kanunun ek 24. maddesinin ikinci fıkrası şu şekildedir:

"Lisans mezunlarından Kamu Personeli Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olanlar arasından sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almayan erkek ve kadın adaylar arasından yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyanlar ve sınavda başarılı olanlar polis meslek eğitim merkezlerine alınırlar. Toplam kontenjanın %20'sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek sayıda önlisans mezunu da bu fıkrada belirtilen usule uygun olarak polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir."

Ak Parti'nin 10 Ekim 2018 tarihi itibariyle TBMM'ye sunduğu teklifin ilgili maddesi ise şöyle;

"Madde 2- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun ek 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ""taban puanı almış olanlar arasından sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almayan erkek ve kadın" ibaresi "taban puanı almış olan erkek ve kadın" şeklinde değiştirilmiştir."

POLİS ALIMLARINDA YAŞ ŞARTI DEĞİŞTİRİLİYOR!

Ak partinin kanun düzenlemesi ile ilgili teklifi incelendiğinde polis alımlarındaki yaş şartı İçişleri Bakanlığı'nın takdirine bırakıldığı görülüyor. Düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi halinde 30 yaşından büyük olanlara polis olma imkanı doğabilecek. Ancak buradaki yaş şartı İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek. Bakanlık dilerse 35 yaş, dilerse 39 yaş dilerse 30 yaş olarak belirleyebilecek.

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