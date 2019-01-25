Polis Akademisi'nden Yeni Rapor : Türk Polisi Tarihini Arıyor!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilendirici ve faydalı raporlar yayımlanmaya devam ediyor. Önemli araştırmaların ürünü olarak kamuoyu ile paylaşılan bu raporlardan biri de Doç. Dr. Yücel YİĞİT imzalı Türk Polisi Tarihini arıyor başlıklı rapordur. Rapor özellikle polislik mesleğinin tarihi ile ilgili merak içinde olanların sevebileceği bir rapordur.