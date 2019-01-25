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Polis Akademisi'nden Yeni Rapor : Türk Polisi Tarihini Arıyor!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilendirici ve faydalı raporlar yayımlanmaya devam ediyor. Önemli araştırmaların ürünü olarak kamuoyu ile paylaşılan bu raporlardan biri de Doç. Dr. Yücel YİĞİT imzalı Türk Polisi Tarihini arıyor başlıklı rapordur. Rapor özellikle polislik mesleğinin tarihi ile ilgili merak içinde olanların sevebileceği bir rapordur.

Polis Akademisi'nden Yeni Rapor : Türk Polisi Tarihini Arıyor!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilendirici ve faydalı raporlar yayımlanmaya devam ediyor. Önemli araştırmaların ürünü olarak kamuoyu ile paylaşılan bu raporlardan biri de Doç. Dr. Yücel YİĞİT imzalı Türk Polisi Tarihini arıyor başlıklı rapordur. Rapor özellikle polislik mesleğinin tarihi ile ilgili merak içinde olanların sevebileceği bir rapordur.

25 Ocak 2019 Cuma 02:27
Polis Akademisi'nden Yeni Rapor : Türk Polisi Tarihini Arıyor!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilendirici ve faydalı raporlar yayımlanmaya devam ediyor. Önemli araştırmaların ürünü olarak kamuoyu ile paylaşılan bu raporlardan biri de Doç. Dr. Yücel YİĞİT imzalı Türk Polisi Tarihini arıyor başlıklı rapordur. Rapor özellikle polislik mesleğinin tarihi ile ilgili merak içinde olanların sevebileceği bir rapordur. 

Raporda Hun döneminden, Osmanlı dönemine, Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar polislik mesleğinin tarihine ışık tutuyor.

Rapordaki ana başlıklar şöyle;

  • Çin Kaynaklarına Göre Hunlarda Asayiş ve Güvenlik Yapılanması
  • Türklerde İç Güvenlik Teşkilatının Kuruluşu
  • Hanedan/Boy İlişkisi
  • Merkez Güvenliği/Taşra Güvenliği
  • Boy İsyanlarının Sebepleri
  • Boy/Devlet İlişkileri
  • Börü Teşkilatı
  • Orta Asya’dan Anadolu’ya Türklerde Yasavul-Yasavol ve Yasakçı Yapılanması
  • İlk Müslüman Türk Devletleri ve Selçuklularda Kolluk Birimleri ve Görevleri
  • Osmanlı Devleti’nde Asayiş ve Güvenlik
  • Osmanlı Polis Teşkilatı’nın Doğuşu

Raporun tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 25.01.2019 13:19
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