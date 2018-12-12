polis akademisi nden pomem eğitim sonu sınav duyurusu

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM Eğitim Sonu Sınav duyurusu yayımlandı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda "03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 22.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;



28-29 Aralık 2018 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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