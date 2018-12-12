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Polis Akademisi'nden POMEM Eğitim Sonu Sınav Duyurusu

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM Eğitim Sonu Sınav duyurusu yayımlandı.

Polis Akademisi'nden POMEM Eğitim Sonu Sınav Duyurusu

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM Eğitim Sonu Sınav duyurusu yayımlandı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:22
Polis Akademisi'nden POMEM Eğitim Sonu Sınav Duyurusu

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM Eğitim Sonu Sınav duyurusu yayımlandı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda "03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 22.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

28-29 Aralık 2018 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.12.2018 22:41
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Özkan 5 gün önce

Hocam bu pomen duyurusu kpss yeni şartları acaba ne olacak

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Bahri damar 5 gün önce

Ya bu jandarma komando ve jandarma asayiş alımı ne zaman yolacak hep haber çıkarıyonuz ama başvuru başlamıyo biran önce başlatın

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serkan 5 gün önce

lise mezunuda alınsın yaa

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İrem 2 gün önce

Evet ne zaman pomem kpss yeni şartları belli olacak ???

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