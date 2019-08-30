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Polis Akademisinden Önemli Bir Duyuru Daha: Amirlik 1 ve 2'inci Yedek Planlamaları Yapıldı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi Emniyet Mensubu 5. Dönem İlk Derece Amirlik İntibak Eğitimi birinci ve ikinci yedek planlamalarının yapıldığı ifade edildi.

Polis Akademisinden Önemli Bir Duyuru Daha: Amirlik 1 ve 2'inci Yedek Planlamaları Yapıldı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi Emniyet Mensubu 5. Dönem İlk Derece Amirlik İntibak Eğitimi birinci ve ikinci yedek planlamalarının yapıldığı ifade edildi.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:56
Polis Akademisinden Önemli Bir Duyuru Daha: Amirlik 1 ve 2'inci Yedek Planlamaları Yapıldı

Polis Akademisi Başkanlığının resmi web adresi üzerinden amirlik eğitimine ilişkin çok önemli bir duyuru yayımlandı. 

Yayımlanan duyuruda 2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi Emniyet Mensubu 5. Dönem İlk Derece Amirlik İntibak Eğitimi birinci ve ikinci yedek planlamalarının yapıldığı belirtildi. 

Yedek planlamalara ilişkin  yayımlanan duyrunun detaylarını kamupersoneli.net olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz. 

Birinci Yedek Planlama Duyurusu

2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi Emniyet Mensubu 5. Dönem İlk Derece Amirlik İntibak Eğitimi 25/08/2019 tarihi itibariyle başlamıştır. 

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 22. maddesinin 2. fıkrası gereğince 5. Dönem İlk Derece Amirlik İntibak Eğitimine katılmayan ve hakkından feragat eden kadın adayın yerine, 1. Yedek Kadın Aday çağırılacaktır.

Yedek olarak eğitime katılmaya hak kazanan adayın yedek planlama duyurusunun yayınlandığı tarih itibariyle en geç (3) gün içinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde (Eymir Mah. 49. Sok. Gölbaşı /ANKARA) eşyalarıyla birlikte hazır bulunması gerekmektedir. 

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İkinci Yedek Planlama Duyurusu

2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi Emniyet Mensubu 5. Dönem İlk Derece Amirlik İntibak Eğitimi 25/08/2019 tarihi itibariyle başlamıştır.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 22. maddesinin 2. fıkrası gereğince 5. Dönem İlk Derece Amirlik İntibak Eğitiminden feragat eden erkek adayın yerine, 1. Yedek Erkek Aday çağırılacaktır.

Yedek olarak eğitime katılmaya hak kazanan adayın yedek planlama duyurusunun yayınlandığı tarih itibariyle en geç (3) gün içinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde (Eymir Mah. 49. Sok. Gölbaşı /ANKARA) eşyalarıyla birlikte hazır bulunması gerekmektedir.

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