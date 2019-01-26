Polis Akademisi'nden Bekçi Duyurusu!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçiliği meslek eğitimine katılacak olan adayların dikkatine başlıklı yeni bir duyuru yayımlandı. İşte detaylar...

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ MESLEK İÇİ EĞİTİMİNE KATILACAK OLAN ADAYLAR TARAFINDAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

* Adayların eğitimleri 28 Ocak – 08 Mart 2019 tarihleri arasında planlandıkları Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünde yatılı olarak yapılacaktır.

* Planlaması yapılan adayların 28 Ocak 2019 tarihinde saat 18:00’a kadar planlandıkları POMEM Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

EĞİTİME GELİRKEN GETİRİLMESİ GEREKEN MALZEMELER



2 Adet düz koyu renk kumaş pantolon 2 Adet açık renk gömlek Düz desensiz koyu renk kravat Koyu renk ayakkabı (eğitim esnasında kullanılacağı için esnek ve rahat olmasına dikkat edilmesi) Koyu renk mont (Hava Koşulları Dikkate Alınarak) Eşofman Takımı ile Spor Ayakkabısı (Koyu Renk) Terlik (Koyu Renk) Yeteri kadar koyu renk çorap Pijama Takımı, şampuan, banyo ve el sabunu, banyo ve el havlusu ile tıraş malzemeleri Kış mevsimi olması dolayısıyla alt-üst koyu renk termal içlik

Günlük kullanımda giyilecek elbiselerin en az 3 hafta kullanabilecek şekilde getirilmesi gerekmektedir.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNDE KULLANILMASI YASAK OLAN, GETİRİLMEMESİ GEREKEN VE EMANETE ALINMAYACAK OLAN MALZEMELER



Ses, görüntü ve depolama özelliği olan Akıllı Cep Telefonu, Bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, harici hard disk, powerbank, kamera vb.

elektronik cihazlar (ses ve görüntü kaydetmeyen telefon, şarj aleti hariç)

Her türlü oyun aleti, aracı ve malzemesi Her türlü yiyecek ve içecek malzemesi Doktor raporu ve reçetesi bulunmayan her türlü bitkisel ve tıbbi ilaçlar, her türlü tıbbi malzeme Her türlü kesici ve delici aletler (ustura, açık jilet vb.) Her türlü takı ve aksesuarlar (düz alyans ve saat hariç) Her türlü siyasi veya ideolojik yayın ve malzemeler





Ayrıca adaylara posta, telefon, vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.