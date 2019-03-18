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Polis Akademisi'nden 81 İl İçin Bekçi Duyurusu

8 Bin bekçi alımı ile ilgili Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yeni bir duyuru geldi. Yayımlanan duyuruda 2019/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ DUYURUSU (81 İL İÇİN) başlığı kullanıldı. İşte detaylar...

Polis Akademisi'nden 81 İl İçin Bekçi Duyurusu

8 Bin bekçi alımı ile ilgili Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yeni bir duyuru geldi. Yayımlanan duyuruda 2019/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ DUYURUSU (81 İL İÇİN) başlığı kullanıldı. İşte detaylar...

18 Mart 2019 Pazartesi 07:28
Polis Akademisi'nden 81 İl İçin Bekçi Duyurusu

8 Bin bekçi alımı ile ilgili Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yeni bir duyuru geldi. Yayımlanan duyuruda 2019/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ DUYURUSU (81 İL İÇİN) başlığı kullanıldı. İşte detaylar...
 

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuru şöyle;

81 ilimize (8.000) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Adaylar, 18 Mart-01 Nisan 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.


2019/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c)    En az 167 cm boyunda olmak,
d)    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e)    Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,
f)    Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g)    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h)    Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i)    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j)    Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k)    Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l)    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m)    Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n)    Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o)    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p)    Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
q)    Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r)    Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s)    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları statüsündeki adayların başvuruları Başkanlığımızca yapılacağından, adayların dilekçeleri (adı, soyadı, TC. kimlik no, adres, kontenjan ili, 2 adet irtibat numarası, mezuniyet durumu) ile şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneğini ön başvuru tarihleri arasında 0 312 462 87 29 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir.  

UYARI: 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
•Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
•Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
•Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
•Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
•Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

2019/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK İLLER VE KONTENJAN SAYILARI

S.NO

İL ADI

PLANLAMA SAYISI

S.NO

İL ADI

PLANLAMA SAYISI

1

Adana

260

42

Konya

290

2

Adıyaman

40

43

Kütahya

50

3

Afyonkarahisar

30

44

Malatya

100

4

Ağrı

25

45

Manisa

220

5

Amasya

20

46

Kahramanmaraş

140

6

Ankara

500

47

Mardin

20

7

Antalya

300

48

Muğla

190

8

Artvin

20

49

Muş

30

9

Aydın

150

50

Nevşehir

20

10

Balıkesir

175

51

Niğde

25

11

Bilecik

25

52

Ordu

75

12

Bingöl

25

53

Rize

60

13

Bitlis

25

54

Sakarya

200

14

Bolu

30

55

Samsun

90

15

Burdur

20

56

Siirt

25

16

Bursa

325

57

Sinop

35

17

Çanakkale

60

58

Sivas

40

18

Çankırı

25

59

Tekirdağ

125

19

Çorum

25

60

Tokat

25

20

Denizli

190

61

Trabzon

100

21

Diyarbakır

50

62

Tunceli

30

22

Edirne

30

63

Şanlıurfa

280

23

Elazığ

50

64

Uşak

25

24

Erzincan

20

65

Van

100

25

Erzurum

50

66

Yozgat

25

26

Eskişehir

140

67

Zonguldak

60

27

Gaziantep

220

68

Aksaray

30

28

Giresun

40

69

Bayburt

20

29

Gümüşhane

20

70

Karaman

20

30

Hakkâri

20

71

Kırıkkale

25

31

Hatay

190

72

Batman

20

32

Isparta

20

73

Şırnak

20

33

Mersin

180

74

Bartın

20

34

İstanbul

1.000

75

Ardahan

20

35

İzmir

300

76

Iğdır

25

36

Kars

30

77

Yalova

75

37

Kastamonu

20

78

Karabük

25

38

Kayseri

190

79

Kilis

50

39

Kırklareli

30

80

Osmaniye

50

40

Kırşehir

20

81

Düzce

30

41

Kocaeli

300

TOPLAM

8.000

Son Güncelleme: 18.03.2019 12:58
Anahtar Kelimeler:
polis akademisi nden il bekçi duyurusu
Yorumlar
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Serkan 5 saat önce

İstanbulda sadece Çatalca yami bekçi alinacak ve başvuru ucretleri nereye yatırılacak

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mustafa 5 saat önce

yas 36 olmali

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Adalet 3 saat önce

Takılmışsınız Bi yaşa bende belediye ve genel seçimlerde gereken cevabı vericem askerliğin polisliğin yanından geçmeyen siyasiler aklı sıra yaş kriteri koyuyorlar sizi göndermek boynumuzun borcu artık

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