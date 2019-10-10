Polis Akademisi PAEM Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı! 2 Bin Polis Alımı!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2019 Yılı 5.Dönem PAEM Sınavı Giriş Belgeleri açıklandı. İşte detaylar...

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru şöyle;

2019 Yılı Polis Amirleri Eğitim Merkezi Sınav giriş belgeleri ve sınav tarihleri açıklanmıştır.