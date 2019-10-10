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Polis Akademisi PAEM Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı! 2 Bin Polis Alımı!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2019 Yılı 5.Dönem PAEM Sınavı Giriş Belgeleri açıklandı. İşte detaylar...

Polis Akademisi PAEM Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı! 2 Bin Polis Alımı!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2019 Yılı 5.Dönem PAEM Sınavı Giriş Belgeleri açıklandı. İşte detaylar...

10 Ekim 2019 Perşembe 13:02
Polis Akademisi PAEM Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı! 2 Bin Polis Alımı!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2019 Yılı 5.Dönem PAEM Sınavı Giriş Belgeleri açıklandı. İşte detaylar...

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru şöyle;

2019 Yılı Polis Amirleri Eğitim Merkezi Sınav giriş belgeleri ve sınav tarihleri açıklanmıştır.

16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için Polis Akademisi Başkanlığı PAEM Müdürlüğüne (1.800) Erkek (200) Kadın öğrenci alımı ön başvuruları  17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmıştır.
Anılan Yönetmeliğin 8. Maddesinin 3 üncü bendinde “Ön başvuru alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.” hükmü gereğince sıralama yapılmış olup, en son kadın adayın KPSS P3 Puanı 75,57977 olarak belirlenmiştir. 

Bu nedenle belirlenen puanın altına kalan kadın adayların Sınav Giriş Belgeleri yayınlanmayacak olup, sınav aşamalarına çağırılmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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