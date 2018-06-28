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Polis Akademisi PAEM'e 500 Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alacak! Başvuru Tarih Duyurusu Bekleniyor

Polis Akademisi Başkanlığı PAEM 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için 500 öğrenci alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvuru kılavuzu ve tarihler hakkında yeni duyuru bekleniyor. 2018 Polis Alımı haberleri ve daha fazlası Türkiye'nin lider memur alımı haberleri, ekonomi ve özel sektör iş ilanı haberleri sayfasında...

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Polis Akademisi PAEM'e 500 Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alacak! Başvuru Tarih Duyurusu Bekleniyor

Polis Akademisi Başkanlığı PAEM 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için 500 öğrenci alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvuru kılavuzu ve tarihler hakkında yeni duyuru bekleniyor. 2018 Polis Alımı haberleri ve daha fazlası Türkiye'nin lider memur alımı haberleri, ekonomi ve özel sektör iş ilanı haberleri sayfasında...

28 Haziran 2018 Perşembe 21:22
Polis Akademisi PAEM'e 500 Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alacak! Başvuru Tarih Duyurusu Bekleniyor

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için emniyet mensubu adaylar arasından (meslekte iki yılını dolduran 45 yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları, kıdemli başpolis memurları) İlk Derece Amirlik Eğitimine 500 kişi alınacağı duyurulmuştu.

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POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI HABERİ İÇİN TIKLAYIN

İlgili alımda kontenjanın 450'sinin erkek adaylara, 50'sinin kadın adaylara ayrılacağı belirtilmişti. Yaklaşık 1 ay önce EGM Polis Akademisi Başkanlığı'nca yapılan duyurudan sonra emniyet mensupları başvuru sürecini merak etmeye başladı.

ADAY POLİS MEMURU  KADIN-ERKEKLERLE TANIŞ BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUN. GRUBA KATIL!

Başvuru Kılavuzu, eğitim takvimi ve diğer konular hakkında siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendireceğiz. Polis Akademisi Başkanlığı'nca yapılan resmi duyuru aşağıdaki gibiydi : 

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM)  2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için emniyet mensubu adaylar (meslekte fiilen iki yılını dolduran ve kırkbeş yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları) arasından İlk Derece Amirlik Eğitimine 450 Erkek, 50 Kadın olmak üzere toplam 500 öğrenci (Komiser Yardımcısı adayı)  alımı yapılacaktır. 

Alıma ilişkin diğer gerekli hususlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr)ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.06.2018 21:36
Anahtar Kelimeler:
Paem BaşvurularıPaemBaşvuru
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Şükran coşkun 1 saat önce

Önlisans mezunlarıda bundan yararlanabiliyo mu acaba?

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Mehmet 1 saat önce

Polis alımlarında neden yaş sınırı 35 yapılmadı lisanslar için biz de bu mesliği can günülden istiyoruz sırf bu yaş sorunundan dolayı giremiyoruz lütfen artık bu eskimiş maddeyı değiştirsinler bir kere de olsa bize de bu şanşı tanısınlar

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