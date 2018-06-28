Polis Akademisi PAEM'e 500 Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alacak! Başvuru Tarih Duyurusu Bekleniyor

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için emniyet mensubu adaylar arasından (meslekte iki yılını dolduran 45 yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları, kıdemli başpolis memurları) İlk Derece Amirlik Eğitimine 500 kişi alınacağı duyurulmuştu.

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İlgili alımda kontenjanın 450'sinin erkek adaylara, 50'sinin kadın adaylara ayrılacağı belirtilmişti. Yaklaşık 1 ay önce EGM Polis Akademisi Başkanlığı'nca yapılan duyurudan sonra emniyet mensupları başvuru sürecini merak etmeye başladı.

ADAY POLİS MEMURU KADIN-ERKEKLERLE TANIŞ BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUN. GRUBA KATIL!

Başvuru Kılavuzu, eğitim takvimi ve diğer konular hakkında siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendireceğiz. Polis Akademisi Başkanlığı'nca yapılan resmi duyuru aşağıdaki gibiydi :

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için emniyet mensubu adaylar (meslekte fiilen iki yılını dolduran ve kırkbeş yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları) arasından İlk Derece Amirlik Eğitimine 450 Erkek, 50 Kadın olmak üzere toplam 500 öğrenci (Komiser Yardımcısı adayı) alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin diğer gerekli hususlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr)ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

KPSSCAFE - ANKARA