Polis Akademisi Öğrenci Alacak (Kontenjan , Başvuru Şartları, Başvuru Tarihleri)

Polis Akademisine Öğrenci Alınacak (Başvuru Şartları - Başvuru Tarihleri)

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi için tezli yüksek lisans ve doktora programlarına 70 kişilik alım yapacak. Başvuru şartları ve diğer detaylar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan bilgilendirmede, öğrenci alımları için başvuruların 25 Aralık 2017 ile 5 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirileceği, mülakatların 15-19 Ocak 2018 tarihlerinde olacağı belirtilmişti. Kesin Kayıt ve Ders Seçimleri 29 Ocak ile 2 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleşecek.

Kontanjan Bilgileri Aşağıdaki Gibi :

Tezli Yüksek Lisans Programının Adı Yabancı Dil Puanı ALES (Sözel-EA) Programların Kontenjan Sayısı (I.Öğretim) Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi 40 55 10 İstihbarat Araştırmaları 40 55 10 Suç Araştırmaları 40 55 10 Ceza Adaleti 40 55 10 Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi - 55 10 Uluslararası Güvenlik (İngilizce) 75 55 10 Uluslararası Güvenlik 40 55 10

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Doktora Programının Adı Yabancı Dil Puanı ALES (Sözel-EA) Programların Kontenjan Sayısı (I.Öğretim) Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi 55 55 10 Uluslararası Güvenlik 55 55 10

Adaylar öğrenci alımıyla ilgili tüm detayları www.pa.edu.tr adresinden öğrenebiliyor.