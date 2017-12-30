Polis Akademisi Öğrenci Alacak (Kontenjan , Başvuru Şartları, Başvuru Tarihleri)

Polis Akademisine Öğrenci Alınacak (Başvuru Şartları - Başvuru Tarihleri)
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi için tezli yüksek lisans ve doktora programlarına 70 kişilik alım yapacak. Başvuru şartları ve diğer detaylar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı.
Polis Akademisi Başkanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan bilgilendirmede, öğrenci alımları için başvuruların 25 Aralık 2017 ile 5 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirileceği, mülakatların 15-19 Ocak 2018 tarihlerinde olacağı belirtilmişti. Kesin Kayıt ve Ders Seçimleri 29 Ocak ile 2 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleşecek.
Kontanjan Bilgileri Aşağıdaki Gibi :
|
Tezli Yüksek Lisans Programının Adı
|Yabancı Dil Puanı
|ALES (Sözel-EA)
|Programların Kontenjan Sayısı (I.Öğretim)
|
Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi
|40
|55
|10
|
İstihbarat Araştırmaları
|40
|55
|10
|
Suç Araştırmaları
|40
|55
|10
|
Ceza Adaleti
|40
|55
|10
|
Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi
|-
|55
|10
|
Uluslararası Güvenlik (İngilizce)
|75
|55
|10
|
Uluslararası Güvenlik
|40
|55
|10
---
|
Doktora Programının Adı
|Yabancı Dil Puanı
|ALES (Sözel-EA)
|
Programların Kontenjan Sayısı (I.Öğretim)
|
Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi
|55
|55
|10
|
Uluslararası Güvenlik
|55
|55
|
10
Adaylar öğrenci alımıyla ilgili tüm detayları www.pa.edu.tr adresinden öğrenebiliyor.