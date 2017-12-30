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Polis Akademisi Öğrenci Alacak (Kontenjan , Başvuru Şartları, Başvuru Tarihleri)

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi için tezli yüksek lisans ve doktora programlarına 70 kişilik alım yapacak.

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Polis Akademisi Öğrenci Alacak (Kontenjan , Başvuru Şartları, Başvuru Tarihleri)

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi için tezli yüksek lisans ve doktora programlarına 70 kişilik alım yapacak.

30 Aralık 2017 Cumartesi 16:36
Polis Akademisi Öğrenci Alacak (Kontenjan , Başvuru Şartları, Başvuru Tarihleri)

Polis Akademisine Öğrenci Alınacak (Başvuru Şartları - Başvuru Tarihleri)

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi için tezli yüksek lisans ve doktora programlarına 70 kişilik alım yapacak. Başvuru şartları ve diğer detaylar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan bilgilendirmede, öğrenci alımları için başvuruların 25 Aralık 2017 ile 5 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirileceği, mülakatların 15-19 Ocak 2018 tarihlerinde olacağı belirtilmişti. Kesin Kayıt ve Ders Seçimleri 29 Ocak ile 2 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleşecek.  

Kontanjan Bilgileri Aşağıdaki Gibi : 

Tezli Yüksek Lisans Programının Adı

 Yabancı Dil Puanı ALES (Sözel-EA) Programların Kontenjan Sayısı (I.Öğretim)

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi

 40 55 10

İstihbarat Araştırmaları

 40 55 10

Suç Araştırmaları

 40 55 10

Ceza Adaleti

 40 55 10

Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi

 - 55 10

Uluslararası Güvenlik (İngilizce)

 75 55 10

Uluslararası Güvenlik

 40 55 10

---

Doktora Programının Adı

 Yabancı Dil Puanı ALES (Sözel-EA)

Programların Kontenjan Sayısı (I.Öğretim)

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi

 55 55 10

Uluslararası Güvenlik

 55 55

10

Adaylar öğrenci alımıyla ilgili tüm detayları www.pa.edu.tr adresinden öğrenebiliyor.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.12.2017 16:44
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