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Polis Akademisi'nden Son Dakika Bekçi Alımı Duyurusu!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından beklenen bekçi ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanda 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçi alımı yapılacak ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

Polis Akademisi'nden Son Dakika Bekçi Alımı Duyurusu!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından beklenen bekçi ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanda 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçi alımı yapılacak ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

04 Mart 2019 Pazartesi 23:30
Polis Akademisi'nden Son Dakika Bekçi Alımı Duyurusu!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından beklenen bekçi ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanda 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçi alımı yapılacak ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

Yayımlanan duyuruda "772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8.000 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

BEKÇİ İLANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

8 bin bekçi alımı 6 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlanacak. Bekçi ilanı yayınlandığında anında haberdar olmak için mobil uygulamalarımızı indirebilir, sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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