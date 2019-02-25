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Polis Akademisi'nden POMEM ve PMYO Duyurusu!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınavı başlığı ile yeni bir duyuru yayınlandı. İşte detaylar...

Polis Akademisi'nden POMEM ve PMYO Duyurusu!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınavı başlığı ile yeni bir duyuru yayınlandı. İşte detaylar...

25 Şubat 2019 Pazartesi 23:07
Polis Akademisi'nden POMEM ve PMYO Duyurusu!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınavı başlığı ile yeni bir duyuru yayınlandı. İşte detaylar...

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuru şöyle;

Polis Meslek Yüksekokullarından ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden mezun olup, değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan (disiplin, sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) adayların sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde   12 Mart 2018 tarihinde PMYO mezunları için saat:09.30’da, POMEM mezunları için  saat: 09.45’de yapılacaktır. 

Söz konusu sınava, okul müdürlüklerince kendilerine eğitim sonu sınavına gireceği bildirilen adaylar belirtilen günde ve yerde katılacaklardır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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