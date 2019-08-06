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Polis Akademisi'nden POMEM sonuç duyurusu!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp, 03-05 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Polis Akademisi'nden POMEM sonuç duyurusu!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp, 03-05 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

06 Ağustos 2019 Salı 09:24
Polis Akademisi'nden POMEM sonuç duyurusu!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp, 03-05 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Polis Akademisi Başkanlığının resmi web adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 23. dönem POMEM polis alımına ilişkin beklenen sınav sonuçlarının açıklandığı ifade edildi.

Adaylar sınav sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak görüntüleyebileceklerdir. 

YAYIMLANAN DUYURU

"23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp, 03-05 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz."

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Son Güncelleme: 06.08.2019 09:54
Anahtar Kelimeler:
polis akademisi nden pomem sonuç duyurusu
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