Polis Akademisi'nden POMEM Duyurusu: Sınav Tarihleri Belli Oldu

Polis Akademisi Başkanlığından bir duyuru yayımlandı.

Akademi Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruda 21. dönem POMEM eğitim soru sınav duyurusuna yer verildi. Yapılan açıklamada POMEM'lerde eğitim gören polis adalarının sınavlarının 13 ile 16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağına yer verildi.

Akademi'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru ve komiser yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği” hükümleri gereği, 21.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

13-14-16 Temmuz 2018 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacaktır.

Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur."

YENİ POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni dönem POMEM polis alımının Lisans KPSS'den sonra yapılacağını söyledi.

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