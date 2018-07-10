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Polis Akademisi'nden PÖH Komiser Yardımcısı Alımı Yazılı Sınav Tarih Duyurusu

Polis Akademisi beklenen duyuruyu yaptı ve PÖH'ler arasından yapılacak komiser yardımcısı alımı için yazılı sınavın tarihini duyurdu.

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Polis Akademisi'nden PÖH Komiser Yardımcısı Alımı Yazılı Sınav Tarih Duyurusu

Polis Akademisi beklenen duyuruyu yaptı ve PÖH'ler arasından yapılacak komiser yardımcısı alımı için yazılı sınavın tarihini duyurdu.

10 Temmuz 2018 Salı 20:59
Polis Akademisi'nden PÖH Komiser Yardımcısı Alımı Yazılı Sınav Tarih Duyurusu

Polis Akademisi Başkanlığından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Akademi resmi sitesinden yapılan duyuruda Özel Harekat Polisleri arasından komiser yardımcısı alımı yapılacağına yer verildi. Geçtiğimiz ay alınan başvurular için yazılı sınav tarih duyurusu yapıldı. Buna göre alıma ait yazılı sınav 25 Temmuz saat 10,00'da Akademi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü'nde yapılacak.

PA.edu.tr'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM)2018 Eğitim-Öğretim Yılı için Özel Harekat Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında fiilen görev yapan Özel Harekat branşlı emniyet mensubu adaylar (meslekte fiilen iki yılını dolduran ve kırkbeş yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları) arasından 500 erkek memurun ilk derece amirlik eğitimine  (komiser yardımcısı adayı) alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin olarak ön başvurular 21-30 Mayıs 2018 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılmıştır. 
Adayların şahsen başvuruları Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, 04-08 Haziran 2018 tarihleri arasında 81 İl Merkezi için kendi illerinde, Merkez Teşkilatı için ise Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde kurulan Müracaat Kabul Komisyonları tarafından alınmıştır.

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinin 2’nci fıkrasında "Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması, dağıtımı, sınavlarla ilgili diğer iş ve işlemler Müdürlük tarafından yürütülür…” hükmü mevcuttur.

Yazılı Sınav, 25 Temmuz 2018 tarihinde Çarşamba günü Saat: 10.00’da Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü’nde yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.07.2018 20:44
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HaberPolis AkademisiSon DakikaPöh
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