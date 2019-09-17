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Polis Akademisi'nden Flaş Duyuru! PMYO Sınav Giriş Yerleri Açıklandı!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2019 Yılı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yerleri ile Tarihleri açıklandı. İşte detaylar...

Polis Akademisi'nden Flaş Duyuru! PMYO Sınav Giriş Yerleri Açıklandı!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2019 Yılı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yerleri ile Tarihleri açıklandı. İşte detaylar...

17 Eylül 2019 Salı 13:28
Polis Akademisi'nden Flaş Duyuru! PMYO Sınav Giriş Yerleri Açıklandı!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2019 Yılı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yerleri ile Tarihleri açıklandı. İşte detaylar...

2019 Yılı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yerleri ile Tarihleri Açıklandı.

2019 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.  Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. 

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.  

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir. 

SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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