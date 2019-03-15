Polis Akademisi'nden Flaş Bekçi Duyurusu!

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden flaş bir bekçi duyurusu yayınlandı. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Meslek İçi Eğitimine Katılacak Olan Adayların Dikkatine başlıklı duyurunun detayları şöyle;
Yayınlanan duyuru şöyle;
* Adayların eğitimleri 18 Mart - 26 Nisan 2019 tarihleri arasında planlandıkları Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünde yatılı olarak yapılacaktır.
* Planlaması yapılan adayların 18 Mart 2019 tarihinde saat 18:00’a kadar planlandıkları Bayburt POMEM Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.
EĞİTİME GELİRKEN GETİRİLMESİ GEREKEN MALZEMELER
- 2 Adet düz koyu renk kumaş pantolon
- 2 Adet açık renk gömlek
- Düz desensiz koyu renk kravat
- Koyu renk ayakkabı (eğitim esnasında kullanılacağı için esnek ve rahat olmasına dikkat edilmesi)
- Koyu renk mont (Hava Koşulları Dikkate Alınarak)
- Eşofman Takımı ile Spor Ayakkabısı (Koyu Renk)
- Terlik (Koyu Renk)
- Yeteri kadar koyu renk çorap
- Pijama Takımı, şampuan,banyo ve el sabunu,banyo ve el havlusu ile tıraş malzemeleri
- Kış mevsimi olması dolayısıyla alt-üst koyu renk termal içlik
Günlük kullanımda giyilecek elbiselerin en az 3 hafta kullanabilecek şekilde getirilmesi gerekmektedir.
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNDE KULLANILMASI YASAK OLAN, GETİRİLMEMESİ GEREKEN VE EMANETE ALINMAYACAK OLAN MALZEMELER
- Ses, görüntü ve depolama özelliği olan Akıllı Cep Telefonu, Bilgisayar,tablet,fotoğraf makinesi,harici hard disk, powerbank, kamera vb.
- elektronik cihazlar (ses ve görüntü kaydetmeyen telefon, şarj aleti hariç)
- Her türlü oyun aleti, aracı ve malzemesi
- Her türlü yiyecek ve içecek malzemesi
- Doktor raporu ve reçetesi bulunmayan her türlü bitkisel ve tıbbi ilaçlar, her türlü tıbbi malzeme
- Her türlü kesici ve delici aletler (ustura, açık jilet vb.)
- Her türlü takı ve aksesuarlar (düz alyans ve saat hariç)
- Her türlü siyasi veya ideolojik yayın ve malzemeler
*Ayrıca adaylara posta, telefon, vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.