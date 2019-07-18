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Polis Akademisi'nden Duyuru: Sınav Tarihleri Belli Oldu!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisinden Duyuru Yayımlandı! Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ve Trafik Enstitüsü Mülakat Tarihleri Açıklandı

Polis Akademisi'nden Duyuru: Sınav Tarihleri Belli Oldu!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisinden Duyuru Yayımlandı! Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ve Trafik Enstitüsü Mülakat Tarihleri Açıklandı

18 Temmuz 2019 Perşembe 20:44
Polis Akademisi'nden Duyuru: Sınav Tarihleri Belli Oldu!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden güvenlik bilimleri enstitüsü ve trafik enstitüsü 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz dönemi mülakat tarihleri açıklandı. Adayların sınavlara geç kalmamaları talep edildi..

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGMPolis Akademisi resmi web adresi aracılığıyla yayımlanan duyuruda güvenlik bilimleri enstitüsü ve trafik enstitüsü 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz dönemi mülakat tarihlerine yer verildi.

Sınava gireceklerin alt kısımda yer alan tarihlerde sınava katılması zorunludur.

MÜLAKAT YER BİLGİSİ VE DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi tarafından yayımlanan resmi duyuruda ise;

"Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ve Trafik Enstitüsüne bağlı lisansüstü programların, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi mülakat tarihleri aşağıda belirtilmiştir. 

Başvuru yapan tüm adayların (1. Öğretim, 2. Öğretim ve Özel Öğrenci) aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Anıttepe Yerleşkesinde yapılacak mülakat sınavına katılmaları gerekmektedir.

PROGRAM ADI    MÜLAKAT TARİH ve SAATLERİ

Ceza Adaleti Yüksek Lisans Programı:    22 Temmuz 2019 Pazartesi Saat 09:00

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Doktora Programı:    26 Temmuz 2019 Cuma Saat 09:00

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı:    25 Temmuz 2019 Perşembe Saat 09:00

İstihbarat Araştırmaları (İngilizce) Yüksek Lisans Programı:    25 Temmuz 2019 Perşembe Saat 09:00

İstihbarat Araştırmaları (Türkçe) Yüksek Lisans Programı:    26 Temmuz 2019 Cuma Saat 09:00

Suç Araştırmaları Yüksek Lisans Programı:    24 Temmuz 2019 Çarşamba Saat 09:00

Uluslararası Güvenlik (İngilizce) Yüksek Lisans Programı:    22 Temmuz 2019 Pazartesi Saat 09:00

Uluslararası Güvenlik Doktora Programı:    23 Temmuz 2019 Salı Saat 09:00

Uluslararası Güvenlik Yüksek Lisans (Türkçe) Programı*:    24-25 Temmuz 2019 Çarşamba-Perşembe Saat 09:00

Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı*:    23-24 Temmuz 2019 Salı-Çarşamba Saat 09:00" ifadelerine yer verildi.

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polis akademisi nden duyuru sınav tarihleri belli oldu
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