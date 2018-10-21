Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Polis Akademisi'nden Bekçi Alımı Duyurusu!

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına Katılan Adayların Dikkatine başlıklı bir duyuru yayımlandı.

banner396

Polis Akademisi'nden Bekçi Alımı Duyurusu!

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına Katılan Adayların Dikkatine başlıklı bir duyuru yayımlandı.

21 Ekim 2018 Pazar 22:07
Polis Akademisi'nden Bekçi Alımı Duyurusu!

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına Katılan Adayların Dikkatine başlıklı bir duyuru yayımlandı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru şöyle;

20/10/2018 tarihinde yapılan 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesihttp://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanan sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz dilekçelerini 23 Ekim 2018 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya faks ( 0 312 462 87 29 ) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştıracaklardır.  İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları 30 Ekim 2018 tarihinde adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecektir.

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır. 

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. 
Sınav sonuçları 26 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak olup, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 30 Ekim 2018 tarihi saat 17.00‘a kadar aynı usullerle yapılacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
polis akademisi nden bekçi alımı duyurusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis Alımlarında Bakan Soylu'dan 32 Yaş Müjdesi Bekleniyor!
Polis Alımlarında Bakan Soylu'dan 32 Yaş Müjdesi Bekleniyor!
Polis Akademisi ERASMUS Başvuruları Başladı
Polis Akademisi ERASMUS Başvuruları Başladı
PMYO ve POMEM Eğitim Sonuçları Açıklandı!
PMYO ve POMEM Eğitim Sonuçları Açıklandı!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim