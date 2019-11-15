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Polis Olmak İsteyenlerin Beklediği Duyuru Yayınlandı! 26. Dönem Sınav Giriş Belgeleri ve Fiziki Yeterlilik Sınav Talimatı Açıklandı
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Polis Akademisi'nden 26. Dönem POMEM Sınav Giriş Belgeleri ve Fiziki Yeterlilik Sınavı Talimatı Yayınlandı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika duyurusunda 26. Dönem POMEM Sınav Giriş Belgeleri ve Fiziki Yeterlilik Sınavı Talimatı Yayınlandı. İşte detaylar...

Polis Akademisi'nden 26. Dönem POMEM Sınav Giriş Belgeleri ve Fiziki Yeterlilik Sınavı Talimatı Yayınlandı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika duyurusunda 26. Dönem POMEM Sınav Giriş Belgeleri ve Fiziki Yeterlilik Sınavı Talimatı Yayınlandı. İşte detaylar...

15 Kasım 2019 Cuma 20:17
Polis Akademisi'nden 26. Dönem POMEM Sınav Giriş Belgeleri ve Fiziki Yeterlilik Sınavı Talimatı Yayınlandı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika duyurusunda Fiziki Yeterlilik Talimatı Yayınlandı. İşte detaylar...

Polis Akademisi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden 26. Dönem POMEM sınav giriş belgeleri ve fiziki yeterlilik sınavı talimatının yayınlandığına ilişkin bir 2 duyuru yayınlandı ancak Polis Akademisi'nin resmi internet sitesine erişelemiyor.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 26. dönem POMEM Sınav Giriş Belgeleri açıklandı.

POMEM sınavına girecek adaylar http://ais.pa.edu.tr adresi üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

Ayrıca Polis Akademisi fiziki yeterlilik sınavında da değişikliğe gitti. Buna göre parkurda değişikliğe giderek yeni parkurun fotoğrafını paylaştı.

SİTEDE YOĞUNLUK VAR

26. dönem POMEM Sınav Giriş Belgeleri ve Fiziki Yeterlilik Sınav talimatlarının aynı açıklaması sitede yoğunluğa neden oldu. Sitede oluşan yoğunluk nedeniyle siteye erişim sağlanamıyor.

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Kaç kişi başvurdu 3 saat önce

Ya başvururkende aynısı oldu kaç kişi başvurduda bu hale geldi :) tüm türkiye bunu bekliyodu sanki asiteye giremiyorum

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