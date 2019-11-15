Polis Akademisi'nden 26. Dönem POMEM Sınav Giriş Belgeleri ve Fiziki Yeterlilik Sınavı Talimatı Yayınlandı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika duyurusunda Fiziki Yeterlilik Talimatı Yayınlandı. İşte detaylar...

Polis Akademisi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden 26. Dönem POMEM sınav giriş belgeleri ve fiziki yeterlilik sınavı talimatının yayınlandığına ilişkin bir 2 duyuru yayınlandı ancak Polis Akademisi'nin resmi internet sitesine erişelemiyor.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 26. dönem POMEM Sınav Giriş Belgeleri açıklandı.

POMEM sınavına girecek adaylar http://ais.pa.edu.tr adresi üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

Ayrıca Polis Akademisi fiziki yeterlilik sınavında da değişikliğe gitti. Buna göre parkurda değişikliğe giderek yeni parkurun fotoğrafını paylaştı.

SİTEDE YOĞUNLUK VAR

26. dönem POMEM Sınav Giriş Belgeleri ve Fiziki Yeterlilik Sınav talimatlarının aynı açıklaması sitede yoğunluğa neden oldu. Sitede oluşan yoğunluk nedeniyle siteye erişim sağlanamıyor.