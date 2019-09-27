Polis Akademisi'nden 25. Dönem POMEM Duyurusu!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından "25. Dönem POMEM Sınavı ve 2019-2020 Eğitim Yılı PAEM Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alım Sınavı Başvuru İşlemlerinin Tamamlanması Süreci İle İlgili Duyuru" başlıklı yeni bir duyuru yayınlandı. İşte detaylar...

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda; Ais.pa.edu.tr adresi üzerinden E-Devlet şifreleri ile yapılan, 25.Dönem POMEM (Kadın Özel Harekat) Giriş Sınavı ve 2019-2020 Eğitim – Öğretim Döneminde Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (Paem) Müdürlüğü Lisans Mezunu Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alımı sınavı işlemleri, sistem üzerindeki başvuru yoğunluğu sebebiyle, 27.09.2019 tarihi 17.00 saatine kadar HALK BANKASI’na başvuru ücreti yatıran adayların, internet üzerinden 29.09.2019 tarihinde saat 23.59’a kadar başvuru işlemlerini tamamlayabileceklerdir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA