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Polis Akademisi'nden 24. POMEM Mülakat Duyurusu!

Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından son dakika duyurusu yayınlandı. 24. POMEM Mülakat duyurusu başlığı ile yayınlanan duyuruda "Mülakat Sınavı 30 Temmuz-09 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Polis Akademisi'nden 24. POMEM Mülakat Duyurusu!

Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından son dakika duyurusu yayınlandı. 24. POMEM Mülakat duyurusu başlığı ile yayınlanan duyuruda "Mülakat Sınavı 30 Temmuz-09 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:41
Polis Akademisi'nden 24. POMEM Mülakat Duyurusu!

Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından son dakika duyurusu yayınlandı. 24. POMEM Mülakat duyurusu başlığı ile yayınlanan duyuruda "Mülakat Sınavı 30 Temmuz-09 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınllanan duyuru şöyle;

24. Dönem POMEM Giriş Sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik aşamasını başarıyla geçen adayların Mülakat Sınavı 30 Temmuz-09 Ağustos 2019tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların sınav giriş belgeleri sınav tarihinden önce Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan  www.pa.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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