Polis Akademisi'nden 24. POMEM Mülakat Duyurusu!

Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından son dakika duyurusu yayınlandı. 24. POMEM Mülakat duyurusu başlığı ile yayınlanan duyuruda "Mülakat Sınavı 30 Temmuz-09 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınllanan duyuru şöyle;
24. Dönem POMEM Giriş Sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik aşamasını başarıyla geçen adayların Mülakat Sınavı 30 Temmuz-09 Ağustos 2019tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların sınav giriş belgeleri sınav tarihinden önce Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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