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Polis Akademisi'nden 23. Dönem POMEM Sınav Duyurusu!

Polis Akademisi Başkanlığı (PA) resmi internet sitesi olan pa.edu.tr üzerinden 'Pomem Eğitim Sonu Sınavı' başlığı ile yeni bir duyuru yayınlandı.

Polis Akademisi'nden 23. Dönem POMEM Sınav Duyurusu!

Polis Akademisi Başkanlığı (PA) resmi internet sitesi olan pa.edu.tr üzerinden 'Pomem Eğitim Sonu Sınavı' başlığı ile yeni bir duyuru yayınlandı.

16 Temmuz 2019 Salı 20:28
Polis Akademisi'nden 23. Dönem POMEM Sınav Duyurusu!

Polis Akademisi Başkanlığı (PA) resmi internet sitesi olan pa.edu.tr üzerinden 'Pomem Eğitim Sonu Sınavı' başlığı ile yeni bir duyuru yayınlandı. 

Yayınlanan duyuruda "03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları; 03-05 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi müdürlüklerinde yapılacaktır. Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur." ifadelerine yer verildi.

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polis akademisi nden dönem pomem sınav duyurusu
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