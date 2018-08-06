Polis Akademisi Kamu Personeli Alımı Yapacak!..

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüklerine Öğretim Üyesi (Doçent) Alımı yapacağını duyurdu. İşte aranan şartlar ve başvuru detayları;

Polis Akademisi Başkanlığı'nın yayımladığı ilan şöyle;

Akademimizde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25/b maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24’üncü maddesi, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri, Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri ile Polis Akademisi Başkanlığı Akademi Yönetim Kurulunun 27/07/2018 tarihli ve 2018/17 sayılı kararı doğrultusunda (2) Doçent unvanında naklen ve açıktan atama ile öğretim üyesi alınacaktır.

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Müracaatlar, talep edilen alanın ve unvanın adı açıkça belirtilmek suretiyle yapılacak ve değerlendirmede bu husus dikkate alınacaktır. Adaylar sadece bir bilim alanı için müracaat edebileceklerdir.

Müracaatlar; bu ilanın Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün (06/08/2018 - 29/08/2018 tarihleri arasında olup; 18/08/2018 ile 26/08/2018 tarihleri arasında Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle başvuru kabulü yapılmayacaktır) içerisinde, mesai saatleri arasında, POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI, İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, Gölbaşı/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Eksik belge ile veya son başvuru tarihi olan 29/08/2018 tarihi Çarşamba günü saat 17:00’dan sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, gönderinin kuruma ulaştığı tarih esas alınacaktır.

Görevli personel tarafından, müracaat sırasında, adayların müracaata ilişkin sundukları tüm belgeler kayda geçirilerek tanzim edilecek belgenin bir sureti adaylara teslim edilecektir.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:



1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olması,

2) Yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir hali bulunmaması,

3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması,

4) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde adayın müracaat ettiği unvan ile Devlet Memuru olmasında ve istihdam yerinde çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmaması ve bunu sağlık raporuyla belgelendirmesi,

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

“Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” için tıklayınız.

Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak;

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüklerinde İhtiyaç Duyulan Öğretim Üyesi Alan, Unvan, Kadro Sayıları ve Başvuracakları Bilim Dalları ile ilgili olarak Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo

Birimi Alanı Unvan Kadro Sayısı Adaylarda Aranan Özel Şartlar Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Kimya Doçent 1 Kimya Alanında Doçent Olmak, Kimya Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. Elektrokimyasal Modifikasyonu Ve Karakterizasyonu İle Uranyum Cevheri Zenginleştirme Çalışmaları Konularında Akademik Faaliyetleri Bulunmak. Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Hukuk Doçent 1 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Alanında Doçent Olmak, Kamu Hukuku Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ceza Hukuku Özel Hükümler ve Sınır Aşan Suçlar Konularında Akademik Çalışmaları Bulunmak.

İSTENİLEN BELGELER:



Müracaat sırasında adaylardan, yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir, aşağıda sıralanmış belgeler istenecektir.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylardan;

a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-3)

b) Dört adet vesikalık fotoğraf,

c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,

d) Özgeçmiş,

e) YDS/ KPDS sonucunu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan aldığı puanı gösterir belge,

f) Lisans, Yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin tasdikli* birer örneği,

g) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya,

ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

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* Yukarıda istenilen (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri ile nüfus cüzdanı, YDS-KPDS-ÜDS- vb.) belgelerin asılları ile bizzat müracaat edildiğinde, Başkanlığımızca fotokopileri alınarak işleme tabi tutulacak, ya da noter tasdikli suretleri ile müracaat edilecektir.

** Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-3) için tıklayınız.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:



Müracaatlarda teslim alınan adaylara ait belgeler, konuya ilişkin mevzuat ve ilgili yönetim kurulu kararları çerçevesinde değerlendirildikten sonra Polis Akademisi Başkanlığı web sitesinde (www.pa.edu.tr) ilanen duyurulacaktır.

BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER:



Adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne müracaat ederek atamalarının yapılabilmesi için gerekli evrakları temin edeceklerdir.

Adayların duyurulan süre içerisinde müracaat etmemeleri, güvenlik tahkikatlarının olumsuz olması, olumlu olup da atandıkları kadrolarda mevzuatta belirlenen süre içerisinde göreve başlamamaları ya da haklarından feragat etmeleri, talep edilen belgeleri ibraz etmemeleri veya ibraz ettikleri belgelerin aranan şartlar bakımından içerik ve usule uygun olmadığının tespit edilmesi halinde veya başka nedenlerle atanmaları mümkün görülmediği takdirde atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

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