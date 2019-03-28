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Polis Akademisi kadın polis alımı başvuruları ne zaman?

Polis Akademisi kadın polis alımı başvuruları ne zaman? Polis olma hayali kuran binlerce vatandaş bugünlerde bu sorunun yanıtını arıyor. Lisans mezunu 2.500 kadın polis memuru alınacağına dair duyuru yapılmasının ardından, başvuruların ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Polis Akademisi kadın polis alımı başvuruları ne zaman? 24. Dönem Pomem başvuru şartları belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Polis Akademisi kadın polis alımı başvuruları ne zaman?

Polis Akademisi kadın polis alımı başvuruları ne zaman? Polis olma hayali kuran binlerce vatandaş bugünlerde bu sorunun yanıtını arıyor. Lisans mezunu 2.500 kadın polis memuru alınacağına dair duyuru yapılmasının ardından, başvuruların ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Polis Akademisi kadın polis alımı başvuruları ne zaman? 24. Dönem Pomem başvuru şartları belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

28 Mart 2019 Perşembe 20:18
Polis Akademisi kadın polis alımı başvuruları ne zaman?

Polis Akademisi kadın polis alımı başvuruları ne zaman? ve 24. Dönem Pomem başvuru şartları belli oldu mu? bugünlerin en çok merak edilen konuları arasına girdi. 24. POMEM sınavı ile alınacak 2500 kadın polis memuru, Polis Merkezi Amirlikleri ve benzer birimlerde istihdam edilecekler. Duyuruyla ilgilenen kadın adaylar, sınavla ilgili detaylar hakkında bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, Polis Akademisi kadın polis alımı başvuruları ne zaman? 24. Dönem Pomem başvuru şartları belli oldu mu? İşte konunun detayları...

Polis Akademisi kadın polis alımı başvuruları ne zaman?

Polis Akademisi kadın polis alımı başvuruları ile ilgili henüz kesin bir tarih verilmemekle birlikte, Polis Akademisi Resmi sayfasında konu ile ilgili şöyle bir açıklama yayınlandı:

"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Makamının talimatlarıyla, Polis Merkezi Amirliklerine müracaat için gelen vatandaşlarımızla en üst düzeyde iletişim kurulması ile taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınması amacıyla vatandaşların güler yüzle, güven verici ve beklentilere odaklanan bir şekilde karşılanarak hem Polis Merkezi Amirliklerindeki, hem de Polis Merkezleri Amirlikleri dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılabilmesi için 81 il 700 Polis Merkezi Amirliğinde “Polis Merkezi Amirliği Etik Davranış İlkeleri” doğrultusunda “Güven Masası”  uygulaması hayata geçirilmiştir. 

Bu kapsamda, başta Polis Merkezi Amirliklerimizde olmak üzere, benzer kapsamdaki diğer birimlerimizin iş ve işlemlerine katkı sağlamak amacıyla lisans mezunu 2.500 kadın Polis Memuru adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Polis Akademisi resmi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

24. Dönem Pomem başvuru şartları belli oldu mu?

24. Dönem Pomem başvuru şartları  henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte başvuru şartları da belli olacak ve haberimizde yer alacaktır.
 

Son Güncelleme: 28.03.2019 20:23
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