Polis Akademisi Bünyesinde Yeni Birim Kuruldu-Personeller Burada Eğitilecek

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak bir son dakika açıklamasında bulundu.

Bakanlar Kurulunun onayından geçtikten sonra TBMM'ye sunulan ve kabul edildikten sonra geçtiğimiz 28 Nisan 2018 günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Trafik Enstitüsüne ilişkin bir basın açıklamasında bulundu.

Enstitü kurma çalışmalarının uzun süredir devam ettiğini belirterek sözlerini sürdüren Akademi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, taleplerinin 11 Ocak'ta Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun bulunduğunu sözlerine ekledi.

Çolak, akademi bünyesinde faaliyet sürdüren enstitü sayısının böylelikle üçe yükseldiğine işaret ederek, ulaşım alanındaki lisansüstü program sayısını da üçe yükselteceklerinin altını çizdi.

Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi Programı'na ilave olarak Ulaştırma Ekonomisi ve Politikası ile Kentsel Ulaşım Sistemleri ve Yönetimi programlarını da kısa sürede açmayı planladıklarını dile getiren Çolak, açıklamasını şu şekilde sona erdirdi:

"Bu amaçla sektördeki paydaşlarımızla iş birliğini geliştirerek trafik sorununun çözümüne yönelik bilimsel araştırmalara da önem vereceğiz. Araştırma merkezlerimiz, bu alanda araştırmalar yapacak, bilimsel toplantı ve çalıştaylar düzenleyecek. Kurulan Trafik Enstitüsü ile trafik ve ulaşım alanında ihtiyaç duyulan uzman personel ile akademisyen yetiştirmeyi ve bilimsel eserler ortaya çıkarmayı hedeflemekteyiz."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA