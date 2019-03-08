Polis Akademisi Başkanlığı'ndan Rütbe ve Terfi Sınav Sonuçları Açıklandı! 2019 Yılı Rütbe Terfi Yazılı Sınav Sonuç Duyurusu başlıklı yeni bir duyuru yayınlandı.

Yayınlanan duyuru şöyle;

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak 2019 yılı Rütbe Terfi Yazılı Sınavı 06 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır.

Yazılı Sınav Sonuçları 08/03/2019 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr internet adresinden açıklanmıştır. Anılan Yönetmeliğin 31. Maddesi gereği Rütbe Terfi yazılı sınav sonuçları için yapılacak maddi hata başvurularının, neticelerin ilanından itibaren en geç 24 saat içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Rütbe Terfi ve Sınav İşlemleri Şube Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde gönderilmeyen dilekçeler anılan yönetmelik hükümleri gereğince işleme tabi tutulmayacaklardır.

Bu nedenle Maddi Hata Dilekçelerinin EBYS üzerinden PAEM Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Not: Sınava giren personel, sınav sonuçlarını E-Devlet şifresi ile giriş yaparak öğrenecektir.



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