Polis Akademisi Başkanlığı İlk Derece Amirlik Eğitimi Takvimi Yayımlandı

2018 Yılı 5. Dönem Emniyet Teşkilatı Mensubu İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav Takvimi Duyurusu Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda "Emniyet Teşkilatı Mensubu Adayların (Polis Memuru, Başpolis Memuru, Kıdemli Başpolis Memuru) girecekleri İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı ile ilgili olarak Polis Akademisi Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) İlk Derece Amirlik Eğitimi (Emniyet Mensubu) Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı Yapılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde gerçekleştirilecek yazılı sınav, aşağıda belirtilen sınav takvimine göre yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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