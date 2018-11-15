Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
KPSS Sistemi Değişiyor mu?
Kapat

Polis Akademisi Başkanlığı İlk Derece Amirlik Eğitimi Takvimi Yayımlandı

2018 Yılı 5. Dönem Emniyet Teşkilatı Mensubu İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav Takvimi Duyurusu Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Polis Akademisi Başkanlığı İlk Derece Amirlik Eğitimi Takvimi Yayımlandı

2018 Yılı 5. Dönem Emniyet Teşkilatı Mensubu İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav Takvimi Duyurusu Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 22:06
Polis Akademisi Başkanlığı İlk Derece Amirlik Eğitimi Takvimi Yayımlandı

2018 Yılı 5. Dönem Emniyet Teşkilatı Mensubu İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav Takvimi Duyurusu Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda "Emniyet Teşkilatı Mensubu Adayların (Polis Memuru, Başpolis Memuru, Kıdemli Başpolis Memuru) girecekleri İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı ile ilgili olarak Polis Akademisi Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) İlk Derece Amirlik Eğitimi (Emniyet Mensubu) Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı Yapılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde gerçekleştirilecek yazılı sınav, aşağıda belirtilen sınav takvimine göre yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sınav takvimine ve detaylara ulaşmak için tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 15.11.2018 22:19
Anahtar Kelimeler:
polis akademisi başkanlığı ilk derece amirlik eğitimi takvimi yayımlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bekçilik Başvuru Şartlarındaki Tezatlık Adayların Kafasını Karıştırıyor
Bekçilik Başvuru Şartlarındaki Tezatlık Adayların Kafasını Karıştırıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi
PAEM 4.Dönem (Özel Harekat) İlk Derece Amirlik Eğitimi 1.Yedek Planlama Duyurusu
PAEM 4.Dönem (Özel Harekat) İlk Derece Amirlik Eğitimi 1.Yedek Planlama Duyurusu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim