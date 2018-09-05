Polis Akademisi Başkanlığı 3000 Komiser Yardımcısı Alım İlanı Yayımlandı!..

Polis Akademisi Başkanlığı Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alımı İlanı yayımladı.

2018-2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM DÖNEMİNDE POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ (PAEM) MÜDÜRLÜĞÜNE KOMİSER YARDIMCISI ADAYI ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU DUYURUSU

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 2018- 2019 eğitim - öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 300’ü kadın, 2.700’ü erkek olmak üzere toplam 3.000 ilk derece amirlik eğitimi (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiş olup, alımlarla ilgili olarak;

Ön başvurular 06 Eylül – 19 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 100 TL (Yüz Türk Lirası) 06 Eylül 2018 saat 09:00’dan, 19 Eylül 2018 saat 17:00’a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 2018 Yılı 4.Dönem PAEM Lisans Mezunu Giriş sınavı hesabına yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden ve Halkbank ATM’lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir. (Halkbank İnternet Bankacılığından ve Diğer Bankaların, İnternet Bankacılığı ve ATM’lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.) Ön başvuruda adaylar tarafından ödenen sınav başvuru ücretinin hiçbir durumda geri iadesi yapılmayacaktır.

hesabına yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden ve Halkbank ATM’lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir. (Halkbank İnternet Bankacılığından ve Diğer Bankaların, İnternet Bankacılığı ve ATM’lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.) Ön başvuruda adaylar tarafından ödenen sınav başvuru ücretinin hiçbir durumda geri iadesi yapılmayacaktır. Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

Alıma ilişkin diğer gerekli hususlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

2018–2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR