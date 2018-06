Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Öğrenci Alımı Başvuruları Ağustos'ta Başlıyor! (İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri)

Polis Akademisi Başkanlığı Adli Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programına öğrenci alımı için başvuru şartları ve tarihler geçtiğimiz gün Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruyla kamuoyu ile paylaşılmıştı.

İlgili duyuruya göre başvurular 6 ile 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında Adli Bilimler Enstitüsü'nün Anıttepe'deki binasına yapılacak. Mülakatlar 3 ile 7 Eylül'de, Kesin Kayıt işlemleri 17 ile 21 Eylül 2018 tarihleri arasında olacak. Ders seçimleri için belirlenen tarih aralığı 17 ile 21 Eylül 2018 olarak açıklanırken, Güz Yarıyılı Başlangıç tarihi 1 Ekim 2018 olarak açıklandı.

Polis Akademisi'nden konuya ilişkin yapılan duyuruda ayrıca şu ifadelere yer verildi :

2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için tezli yüksek lisans programına başvuracak adaylarda aranacak şartlar, başvuru için gerekli belgeler, kesin kayıt için istenen belgeler, başvuru tarihleri, mülakat sınav tarihleri, kesin kayıt tarihleri ve kontenjanların aşağıdaki şekilde uygulanması uygun görülmüştür.

Sıra No Tezli Yüksek Lisans Programının Adı Yabancı Dil Puanı ALES(Sözel/EA/Sayısal) Programların Kontenjan Sayısı I. Öğretim Kriminalistik 40 55 10 Fen Bilimleri 40 55 10

Başvuru Tarihleri 06-17 Ağustos 2018 Başvuru Yeri Adli Bilimler Enstitüsü/ ANITTEPE Mülakat Sınav Tarihleri 03-07 Eylül 2018 Kesin Kayıt 17 -21 Eylül 2018 Ders Seçimleri 17 -21 Eylül 2018 Kayıt Yenileme 17-21 Eylül ve 24-28 Eylül 2018 Güz Yarıyılı Başlangıcı 01 Ekim 2018

A- TÜRK VATANDAŞI ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI ve İSTENEN BELGELER;

1) Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır.)

• Adli Bilimler Enstitüsünde aday sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir.

• Başka bir lisansüstü programda kayıtlı olan adayların başvurusu alınır. Ancak yapılan mülakat sınavında başarılı olup kesin kaydı yapılan öğrencilerin kayıtlı olduğu diğer programdan ilişiğini kesmesi ve ilişiğini kestiğine dair belge getirmesi gerekmektedir. Adli Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlara kesin kaydı yapılan öğrencilerden, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olduğu tespit edilenlerin kaydı silinir.

2) Akademik referans mektubu, (1 adet) (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir. Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Adli Bilimler Enstitüsü” adresinden temin edilebilir.)

3) Niyet mektubu, (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir.) (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Adli Bilimler Enstitüsü” adresinden temin edilebilir.)

4) Tezli yüksek lisans programına başvuru yapan adaylar için, ALES’ten veya GRE/GMAT sınavlarından tabloda belirtilen puana denk veya üzeri olmak üzere puan almış olduğunu gösterir belge, (2015 Güz Dönemi ve sonrası geçerlidir.)

5) İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olmak üzere, YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL sınavlarından veya ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavlarından tabloda belirtilen puana denk veya üzeri puan aldığını gösterir sonuç belgesi,

• Lisans veya önceden tamamladığı başka bir yüksek lisans öğreniminin tamamını yukarıda sayılan yabancı dillerde eğitim veren bir kurumda yapmış Türk vatandaşı adaylardan yüksek lisans başvurularında ilgili belgelerin onaylı bir örneğini veya aslını ibraz etmeleri halinde yabancı dil şartı aranmaz.

• İngilizce tezli yüksek lisans programına başvuran adaylardan İngilizce dilinde YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavlarından tabloda belirtilen puan veya üzeri puan almış olduğunu gösterir belge,

6) Adayların lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi,

• Programa başvuruda bölüm şartı aranmaz.

7) Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi,

8) Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesinin aslı ve fotokopisi, (Transkript / not döküm belgesi 100’lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.)

9) Askerlik Durum Belgesi, (Belgenin aslı olacaktır, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç)

10) Emniyet Hizmetleri Sınıfı için biriminden alacağı görev belgesi,

11) Bir (1) adet kırmızı yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,

12) 50 TL Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont.

• Başvurular şahsen yapılacaktır.

• Yukarıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir.

B-YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI ve İSTENEN BELGELER;

1) Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır. Her aday sadece bir programa başvurabilir.)

2) Niyet mektubu, (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir.) (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Adli Bilimler Enstitüsü” adresinden temin edilebilir.)

3) Pasaportunun aslı ve fotokopisi,

4) Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış olan adaylar için, YÖK tarafından düzenlenmiş “tanınma belgesi”,

5) Bir (1) adet kırmızı yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,

6) 50 TL Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont.

• Başvurular şahsen yapılacaktır,

• Yukarıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir.

• Yukarıdaki şartlar ve süreler dâhilinde ülkeleri tarafından aday olarak bildirilen ve şahsen müracaatta bulunan ve yapılacak mülakatta başarılı olanların eğitim masrafları (iaşe, ibate, ulaşım vb.) kendilerince veya ülkelerince karşılanmak üzere ücretsiz olarak kabul edilecektir.

C- KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER;

1) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç)

2) Özgeçmiş ve yeni çekilmiş biometrik fotoğraf, (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi, fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak adlibilimler@egm.gov.tr adresine gönderilecektir.)

3) Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi.